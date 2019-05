Iohannis, la Iași: "Am mers pe jos, foarte fain oraşul, nu ai nevoie de niciun jandarm"

ziaruldeiasi.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a fost aşteptat sâmbătă de sute de persoane la Iaşi, la lansarea cărţii „EU.RO - Un dialog deschis despre Europa”, care s-a desfășurat la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”.

Iohannis a venit pe jos la teatru de la hotelul Traian, unde a participat la evenimentul Forumului Educației.

Preşedintele a făcut o baie de mulţime pe bulevardul “Ştefan cel Mare”, oamenii lăudându-l că a ales să meargă fără a fi înconjurat de jandarmi, "ca Dragnea", informează Agerpres.

"Fain oraş. Am venit pe jos. Chiar n-am avut nevoie de jandarmi. Chiar am avut impresia că unii s-au bucurat că am venit aici, ceea ce mă încurajează", a spus el publicului care îl aştepta la teatru.

Iohannis va participa, de la ora 17.00, la mitingul organizat de PNL în Piața Unirii din Iași.

Oamenii au început deja sa se adune la miting. Au fost aduse mai multe echipaje de jandarmi și cateva ambulante. Zona a fost împrejmuita cu garduri, scrie ziaruldeiasi.ro.

