VIDEO. Prima forță de asalt complet robotizată din Ucraina tocmai a câștigat prima sa bătălie cu Rusia

"Vorbim despre zeci de unități de echipamente robotizate și fără pilot (coordonate) simultan pe o mică secțiune a frontului", a explicat un purtător de cuvânt al Brigăzii a 13-a a Gărzii Naționale, citat de Forbes.

Este o performanță tehnologică impresionantă, dar în același timp este și un semn îngrijorător de slăbiciune din partea forțelor ucrainene, care sunt ... suprasolicitate.

Faptul că Brigada a 13-a a Gărzii Naționale a fost nevoită să înlocuiască toate ființele umane într-un asalt terestru arată cât de puțini oameni are brigada în comparație cu unitățile ruse cu care luptă.

Brigada a 13-a a Gărzii Naționale apără o porțiune de opt kilometri din linia frontului în jurul orașului Hlyboke, chiar la sud de granița dintre Ucraina și Rusia. Aceasta reține o forță de nu mai puțin de patru regimente rusești, adică nu mai mult de 2000 de ucraineni față de aproximativ 6000 de ruși.

Raportul de forțe umane este aproximativ același de-a lungul întregii linii de front de 1300 de kilometri a războiului de 34 de luni al Rusiei împotriva Ucrainei.

Trupele rusești sunt în continuare mult mai numeroase decât trupele ucrainene, în ciuda faptului că rușii au suferit de două ori mai multe pierderi decât ucrainenii începând cu februarie 2022.

Operațiunea ucraineană a implicat drone de supraveghere și de minare, controlate de la distanță, roboți explozivi unidirecționali la sol și în aer, precum și roboți terestre înarmați cu arme de foc.

În ceea ce a reprezentat o testare la scară mai mică pentru recentul asalt combinat al roboților, un robot terestru ucrainean a cucerit o tranșee rusească în Kursk Oblast, în vestul Rusiei, în luna septembrie.

The Ministry of Defense has codified and approved for operation the Ukrainian robotic combat complex on a tracked platform equipped with a Browning 12.7 mm machine gun - the Droid TW 12.7.https://t.co/hakMtfwd65 pic.twitter.com/bOBKVP9SI7