Iohannis: Premierii socialişti s-au întâlnit la Sibiu. PSD nu a fost invitat

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Iaşi, că la reuniunea de la Sibiu a premierilor europeni socialişti, anterioară Summitului Consiliului European, PSD nu a fost invitat pentru că "nu mai vrea nimeni să-i vadă".

"Summitul de la Sibiu - lumea, unii m-au acuzat că de ce n-am invitat pe X şi pe Y ca să ce? La Consiliul European un loc un om, în cazul ăsta eu pentru România fiindcă eu mă implic pentru români. Povestea merge mai departe, de regulă înaintea unor astfel de întâlniri care se numesc Summit sau Consiliul European, grupurile politice îşi fac întâlnirile lor ca să se pregătească pentru Summit. Aşa am fost eu la grupul PPE, unde ne-am întâlnit cu liderii din PPE. Am discutat, am analizat cum putem să contribuim în mod pozitiv şi concret pentru a construi un plan bun de viitor pentru Europa, fiindcă de asta a fost vorba la Summitul de la Sibiu. Tot aşa s-au întâlnit şi socialiştii, premierii socialiştii s-au întâlnit în Sibiu. Ghici cine nu a fost invitat? PSD nu a fost invitat. Ghici de ce? Fiindcă ei nu contează în Europa", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la lansarea cărţii "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa",

El a adăugat că neinvitarea PSD la întâlnirea premierilor socialişti de la Sibiu "este cea mai mare palmă dată unui partid", relatează Agerpres.

"Să existe întâlnire înainte de Summit şi să nu fie invitaţi? Fiindcă nu mai vrea nimeni să-i vadă, să discute ce cu ei? Cum Dragnea atacă justiţia din România, cum vrea el să îşi cureţe dosarele penale? Cine are nevoie de aşa ceva? Statul de drept este fundamentul UE. Fără stat de drept nu există UE. (...) Stat de drept înseamnă simplu - legea-i lege. Asta scrie şi în Constituţia noastră, dar nu toată lumea o citeşte şi unii încearcă să o îndoaie, în faza aia suntem cu nişte infractori în vârful statului care încearcă să îndoaie independenţa justiţiei, să o politizeze ca să beneficieze ei", a spus şeful statului.

Iohannis a continuat adresând oamenilor un apel să meargă la vot pe 26 mai. "Dacă vă interesează viitorul nostru european, mergeţi la vot şi spuneţi şi altora care poate încă nu sunt foarte interesaţi. E nevoie să trimitem oameni care reprezintă voinţa românilor, oameni de bine care înţeleg cum funcţionează Europa. Cum să trimiţi un PSD-ist care vine la miting la Iaşi şi spune că Europa dăunează României - cum să trimiţi la Bruxelles să spună ce? Că Europa dăunează României? Oamenii se uită la el şi trec mai departe, dacă se uită la el", a punctat Iohannis.

În opinia sa, românii nu au ajuns în UE din greşeală. "Noi am vrut în UE, în Europa, fiindcă acolo am dorit să ajungem şi nu de ieri, de alaltăieri. (...) Cum paşoptiştii au dorit să facem parte din lumea modernă, şi generaţiile care au urmat au luptat pentru ca România să facă parte din democraţiile europene consolidate. Ne-am dorit şi am ajuns în Europa ca să ne trezim astăzi cu un infractor în vârful statului care ne spune, acum câteva ore: auzi cică Iohannis şi-a chemat şefii, stăpânii la Sibiu. Atât au înţeles ei din treaba asta. E păcat, fiindcă Iohannis a chemat şefii Europei la Sibiu pentru că şi noi suntem proeuropeni şi am dovedit-o", a spus preşedintele.

El a adăugat că România are buni specialişti la Bruxelles. "Ne-am făcut treaba bine, dar acasă facem prost. Ei atacă, nu noi, atacă justiţia, atacă independenţa justiţiei şi în loc să fructificăm aşa cum se cuvenea această ocazie senzaţională de a fi luaţi în seamă în Europa, PSD-iştii ne-au dus în discuţia despre statul de drept, despre viitorul democraţiei în România. Acum la adunări populare infractorul şef sau şeful infractorilor, depinde cum vreţi să priviţi, începe să atace UE, cum că ne-ar dăuna. Auziţi ce tâmpenie! ca şi cum noi toţi am fi proşti. PSD-ul ne atacă bunăstarea, ne atacă România. Noi vrem să fim europeni, dacă ei vor altceva atunci să se retragă şi să lase în pace să ne facem treaba cum ştim noi mai bine", a conchis preşedintele Klaus Iohannis.

