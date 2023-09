Iohannis, întâlnire cu Zelenski, von der Leyen şi vicepremierul bulgar, la New York. Discuții pe tema cerealelor din Ucraina

„Am discutat, în esenţă, chestiunile legate de tranzitul produselor agricole din Ucraina înspre pieţele lumii şi felul în care se poate gestiona o problemă care a apărut acum câteva luni de zile, şi anume exportul acestor produse în statele prin care, de fapt, s-ar face tranzit, adică vânzarea acestor produse în România, în Bulgaria ş.a.m.d”, a afirmat, miercuri, Iohannis, într-o declaraţie de presă la New York.

Preşedintele afirmă că s-au găsit soluţii.

„Noi am găsit soluţii şi vreau să subliniez acest lucru. Am găsit soluţii atât pentru tranzitul produselor agricole din Ucraina spre pieţele mondiale, cât şi pentru a gestiona exportul acestor produse spre România. Am găsit deschidere în partea ucraineană. Guvernul României s-a implicat foarte bine şi s-au negociat condiţionalităţi. Comisia a venit cu soluţii suplimentare”, a adăugat şeful statului.

Potrivit acestuia, în esenţă, „este vorba de un sistem de autorizare a acestor exporturi, care autorizare trebuie să fie agreată şi de o parte şi de cealaltă, în acest fel putând să controlăm foarte bine fenomenul şi să nu afectăm fermierii din România care sigur au nemulţumiri legate de aceste produse”.

