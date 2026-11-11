Serviciul Român de Informaţii (SRI), prin Centrul Național Cyberint, a identificat, în decembrie anul trecut, un atac cibernetic de compromitere a unei instituţii guvernamentale naţionale de către actorul cibernetic rus APT TURLA şi a implementat măsuri de contracarare a acestuia şi de remediere a efectelor sale, a transmis, miercuri, SRI, potrivit Agerpres.

Precizările vin în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind încercarea de compromitere a unei instituţii guvernamentale din plan naţional, la sfârşitul anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA.

Potrivit SRI, atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilităţi sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenţiei Centrului Național Cyberint atacul a fost oprit.

SRI: „Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile”

„Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat. De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali şi, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunităţii de intelligence, precum şi cu cei de la nivelul UE şi NATO", se arată într-un comunicat al SRI.

SRI - Centrul Național Cyberint a precizat că are în derulare măsuri investigative „complexe" care vizează şi alte secvenţe „conexate cu campanii cibernetice implementate de Federaţia Rusă".

„SRI/Centrul Naţional Cyberint va continua să acţioneze constant pentru identificarea şi investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituţiilor din plan naţional", se mai evidenţiază în comunicat.