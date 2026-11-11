Robotul „Transformers” care ar putea înlocui oamenii în misiuni periculoase. Are patru metri și poate ridica 500 kg

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Robot
NeodraDynamics

Un robot umanoid de patru metri înălțime a fost prezentat în China. Capabil să susțină o greutate de până la 500 de kilograme cu ambele brațe, acesta este proiectat să execute operațiuni industriale dificile sau în medii prea periculoase pentru oameni.

autor
Ines Paris

Un robot înalt de patru metri, care pare desprins direct din universul „Transformers”, a fost prezentat publicului, potrivit Metro.co.uk.

Compania chineză NeodraDynamics Robotics a prezentat, în colaborare cu JD Industrial, robotul său de top Neo1, un model hidraulic de mare capacitate, în cadrul târgului internațional China International Industry Fair (CIIF) 2026. Robotul umanoid este conceput pentru a revoluționa industria grea.

Potrivit companiei, sistemul său hibrid de propulsie hidraulică și electrică depășește o parte dintre limitările roboților umanoizi convenționali, care funcționează exclusiv pe bază de energie electrică, oferind mai multă putere, precizie și rezistență în medii de lucru dificile.

Robotul este proiectat pentru a îndeplini așa-numitele sarcini „4D”: periculoase, murdare, dificile și monotone, care pot presupune riscuri sau provocări semnificative pentru lucrătorii umani.

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„Roboții nu ar trebui doar să reproducă forma umană, ci să depășească limitele fizice ale oamenilor, pentru a crea capacități operaționale fără precedent”, a declarat Yang Tao, fondatorul NeodraDynamics.

„Tehnologia noastră de bază, bazată pe un sistem hibrid hidraulic-electric, rezolvă problemele fundamentale legate de puterea și durabilitatea roboților, permițând inteligenței întruchipate să fie integrată cu adevărat în procesele industriale și să contribuie la modernizarea industriei”, a adăugat el.

Majoritatea roboților umanoizi cunoscuți se bazează pe sisteme de acționare electrice, care pot întâmpina dificultăți atunci când trebuie să manipuleze sarcini grele, să reziste la șocuri sau să funcționeze în condiții extreme.

NeodraDynamics susține că aceste limitări au restrâns utilizarea multor roboți umanoizi la demonstrații în laboratoare și aplicații de servicii mai puțin solicitante, în locul activităților industriale complexe.

Robotul dispune de 41 de mecanisme de mișcare controlate independent, care îi permit să execute mișcări complexe ale corpului.

Robotul ar putea lucra în medii periculoase pentru oameni

Potrivit companiei, Neo1 este destinat mediilor în care intervenția umană poate fi periculoasă sau dificilă.

Printre posibilele aplicații se numără asamblarea componentelor industriale grele și manipularea mărfurilor în porturi, dar și transferul combustibilului nuclear și întreținerea echipamentelor din instalațiile nucleare.

Modulele hidraulice sunt proiectate să reziste inclusiv la radiații, iar rezistența robotului la șocuri și contaminare l-ar putea face potrivit pentru activități miniere și operațiuni de salvare în caz de dezastre.

NeodraDynamics susține că tehnologia ar putea fi utilizată și în ingineria de mare adâncime, unde robotul ar putea funcționa sub presiuni extrem de ridicate ale apei, pentru întreținerea echipamentelor submarine.

O alternativă la roboții umanoizi complet electrici

Fondată de specialiști cu pregătire tehnică și experiență la Universitatea Tsinghua, NeodraDynamics afirmă că și-a dezvoltat propriile capacități tehnologice, de la componente hidraulice digitale până la platforme robotice complete.

Compania consideră că sistemele hibride de propulsie hidraulică și electrică ar putea reprezenta o alternativă la orientarea actuală a industriei către roboții umanoizi care funcționează exclusiv pe bază de energie electrică.

Provocarea pe termen lung va fi să demonstreze că robotul poate oferi combinația promisă de forță, precizie și fiabilitate în condiții reale de lucru industrial și că tehnologia poate fi produsă și utilizată la scară comercială.

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Sursa: metro.co.uk

Etichete: robot, China, robot umanoid,

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