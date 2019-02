Încă o veste rea pentru Liviu Dragnea. Alt parlamentar PSD a plecat la Ponta

Agerpres

Încă un parlamentar al Partidului Social Democrat a anunțat că demisionează din formațiunea condusă de Liviu Dragnea și se înscrie în partidul lui Victor Ponta.

Este vorba despre deputatul PSD de Timiș Adrian Pau, care spune că partidul condus de Dragnea a luat-o pe un caz greșit încă din 2018, când ”și-a dat jos propriul Guvern”.

Parlamentarul mai subliniază faptul că ”nu se poate coabita” ”într-un partid în care delictul de opinie este pedepsit până la excludere, într-un partid în care contează o singură voce”.

Mesajul deputatului Adrian Pau:

”În urmă cu un an și jumătate, conducerea Partidului Social Democrat a decis să adauge o filă neagră în istoria politicii românești și și-a dat jos propriul guvern în urma unei moțiuni de cenzură, una pe care nu am susținut-o și am refuzat să o votez.

De atunci, PSD a luat-o pe un drum greșit și s-a abătut de la principiile și ideile care ne-au adus de-alungul anilor atâtea victorii în luptele politice.

Spuneam încă din luna iunie a anului 2017 că mergem într-o direcție greșită, dar nu am fost ascultat. În tot acest timp, am sperat că lucrurile se vor îndrepta și că vom reuși să ne respectăm principiile, dar mai ales promisiunile electorale, cele pentru care milioane de români ne-au votat. Din nefericire, speranța mea s-a năruit, dar nu numai a mea, ci a foarte multor români care au crezut în programul de guvernare al Partidului Social Democrat și ne-au mandatat pentru a-i reprezenta cu încrederea că vom îndrepta multe lucruri.

Într-un partid în care delictul de opinie este pedepsit până la excludere, într-un partid în care contează o singură voce și un singur interes, nu se poate coabita. Am decis ca de astăzi să mă alătur echipei Pro România, o echipă în care cred și în care se regăsesc mulți dintre prietenii alături de care am luptat în 2016 pentru scorul istoric reușit de PSD.

Plecarea mea la Pro România nu înseamnă abaterea de la principiile social-democrației ci, din contră, o luptă pentru consolidarea lor. Le mulțumesc tuturor colegilor mei din Partidul Social Democrat pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în toți acești ani și îi asigur că rămân același om pe care pot conta mereu.”

Potrivit unor surse politice, în perioada următoare, la partidul condus de Victor Ponta vor veni încă 4 parlamentari de la Partidul Social Democrat. De altfel, cei de la Pro România afirmă că în prezent au suficienți deputați pentru a forma un grup parlamentar.

Marți, fostul premier Mihai Tudose, preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Brăila, care are cinci mandate de deputat din partea PSD Brăila, a anunţat că a demisionat din PSD şi că se înscrie la Pro România.

