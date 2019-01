Bătaie între un primar PNL și un consilier PSD, în Teleorman. „L-am lovit la ochi”

Pro TV

Un conflict spontan a izbucnit, miercuri, înte primarul PNL al localității Botoroaga din Teleorman și unul dintre consilierii PSD.

Totul a pornit de la solicitarea social-democratului Constantin Dorobanțu, adresată edilului - Mihail Cojocaru - de a iniţia un proiect de hotărâre prin care o sumă de bani din indemnizaţia consilierilor să fie direcţionată către Spitalul de Oncologie Fundeni. A urmat un schimb de replici între cei doi, aplanat de către ceilalţi aleşi locali, însă, ulterior, primarul şi consilierul PSD au continuat disputa pe hol.

„În cadrul şedinţei de consiliu local au fost câteva discuţii. La mărirea indemnizaţiei consilierilor, le-am propus ca diferenţa să o donăm. Mai exact să o direcţionăm către Spitalul de Oncologie Pediatrică Fundeni. Primarului nu i-a convenit că am luat această iniţiativă. Am trecut, totuşi, peste acest punct şi la "diverse" am propus iniţierea unui proiect pentru rambursarea către cetăţeni a taxei de pază care nu a fost efectuată. Eu am propus să facem un proiect de hotărâre şi să rambursăm banii către cetăţeni. A fost din nou foarte iritat şi a început să mă facă în toate felurile, inclusiv infractor", a spus consilierul PSD pentru Agerpres.

El susţine că primarul ar fi fost cel care ar fi început.

„La finalul şedinţei, după ce am ieşit din sală, a venit după mine şi încercat să-mi dea cu capul în gură. Nu m-a lovit grav la nas, dar m-a lovit. După aceea l-am lovit şi eu. Consilierii lui au venit din spate şi m-au imobilizat. Atunci când a văzut că sunt imobilizat, a sărit cu mâinile pe faţa mea şi a vrut să-mi scoată ochiul", a declarat consilierul local PSD.

De cealaltă parte, primarul comunei Botoroaga susţine că a fost provocat şi nu a făcut altceva decât să se apere.

„În Consiliul Local Botoroaga avem diferende fără noimă. (...) Nu pot obliga pe nimeni să doneze bani. La finalul şedinţei, eu am mai rămas puţin în sală să vorbesc cu doamna secretar (...). Când am ieşit în hol, el era acolo. Noi am fost prieteni, am copilărit împreună. Fără să-mi spună mare lucru, mi-a tras una în plex de m-a dat pe spate. Viceprimarul era în spatele meu şi a încercat să-l liniştească. M-am ferit. Mi-a trântit telefonul şi ochelarii şi m-a împins în balustradă. Am fost la un pas să cad de la etaj. Atunci m-am panicat şi l-am împins şi eu cu mâna. Probabil în acel moment l-am lovit la ochi", a declarat, la rândul său, primarul comunei Botoroaga, Mihail Cojocaru.

Niciunul dintre cei doi nu a depus deocamdată plângere, ambii susţinând că nu au avut timp, deoarece au ajuns la Urgenţe, consilierul la spitalul din Alexandria şi de acolo la Bucureşti, la Spitalul Lahovari, iar primarul - la Alexandria.

Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la acest conflict şi au deschis un dosar penal.

„Poliţiştii au fost sesizaţi prin serviciul de urgenţă 112 cu privire la faptul că în comuna Botoroaga a avut loc o altercaţie între două persoane. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au stabilit că cele sesizate se confirmă. Între un bărbat de 59 de ani şi un altul de 53 de ani a avut loc un conflict spontan, verbal, care a degenerat, în final, cei doi lovindu-se reciproc cu palmele peste faţă. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, urmând a se propune soluţie legală prin Parchet", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Teleorman, Teodora Dragole.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer