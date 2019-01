Ponta prezintă discuțiile lui Dragnea cu lideri PSD: ”Șefu', nu dai amnistia să scăpăm?”

Agerpres

Liderul Pro România, Victor Ponta, a povestit pentru Agerpres discuțiile lui Liviu Dragnea cu lideri PSD din teritoriu.

Victor Ponta a povestit despre o discuţie pe care Liviu Dragnea ar fi avut-o cu un politician cu probleme penale din Neamţ, în primăvara acestui an, şi în care ar fi spus că nu va promova ordonanţa privind graţierea şi amnistia pentru că l-ar fi salvat şi pe Victor Ponta.

"Vă spun prima şi ultima dată o conversaţie a domnului Dragnea, prin primăvară, cu o persoană din Neamţ, nu-i dau numele, care a avut şi ea probleme i-a zis: şefu', domnul preşedinte, nu dai amnistia şi graţierea, ca să scăpăm? Şi i-a zis: dar ce, vrei să scape Ponta? Pe mine m-au achitat 3 judecători, nu a fost nevoie să mă ajute Dragnea. Dar alţii care fac vacanţele cu el şi se pregătesc de tribunale... Domnul Vâlcov are 8 ani pedeapsă... Dragnea nu vrea să îi ajute ci să îi ţină în hăţuri, în ham pe toţi şi atunci, toată povestea asta e un joc penibil", a precizat Ponta.

"De doi ani de zile, toată ţara stă blocată cu dosarul lui Dragnea. Am zis că reparăm abuzurile, nu s-a întâmplat nimic. Cei care au comis abuzurile sunt bine-mersi, ceilalţi văd şi ei ce fac. De doi ani de zile ţinem ţara blocată, a trecut jumătate din mandatul actualului Parlament şi nu facem altceva. Am şi zis să îl graţieze pe Dragnea, să scăpăm de de grija asta şi să putem să guvernăm ţara. Nu ştiu de ce nu îl graţiază Iohannis. Graţiază-l, dă-l încolo, să plece în Brazilia şi să ne lase să guvernăm ţara", a mai spus liderul Pro România.

În privinţa ordonanţei de urgenţă care va modifica legea recursului compensatoriu, Victor Ponta a declarat că ar fi bună o astfel de ordonanţă dar că de măsurile de clemenţă nu trebuie să beneficieze cei care au fost condamnaţi pentru fapte cu violenţă.

"Eu nu am votat în Parlament legea recursului compensatoriu, am fost procuror atâţia ani şi ştiu foarte bine că măsurile de clemenţă sunt bune, dar trebuie să le aşezi bine pentru că altfel, dacă le pui greşit, se întâmplă ce s-a întâmplat. Evident că recursul compensatoriu şi orice măsură de clemenţă nu trebuie să privească în niciun caz infracţiunile cu violenţă: omor, tâlhărie, viol, vătămări corporale grave - nu trebuie să fie acoperite de nicio măsură de clemenţă. Tocmai am semnat la Parlament să facem sesiune extraordinară ca să schimbăm legea recursului compensatoriu, dacă dă ordonanţă, cu atât mai bine", a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro România s-a aflat în judeţul Neamţ în cadrul turneului politic pe care îl face prin judeţe pentru a promova partidul.

