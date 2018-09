Hunor: „Nu sunt mulţumit de guvernul actual. Ultimul bun a fost guvernul Ungureanu”

Inquam

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, după ședința Consiliului Permanent al formațiunii, că nu este mulțumit de actualul Guvern.

„Eu aş vrea să văd o guvernare coerentă, corectă, bună, ceea ce n-am văzut, din păcate, de când am plecat noi de la guvernare, din Guvernul Ungureanu. Nu am fost mulţumit nici cu guvernul actual, nici cu guvernele precedente. Ultimul guvern cu care am fost mulţumit a fost Guvernul Ungureanu. Nici cu Guvernul Ponta nu am fost mulţumit, am şi plecat din acel guvern", a spus Kelemen Hunor, solicitat de jurnalişti să comenteze situaţia din PSD, conform Agerpres.

El a adăugat că nu e treaba sa ce se întâmplă în principalul partid de guvernământ.

„Nu e treaba mea. Nu sunt membru PSD, nici măcar simpatizant nu sunt, nici votant PSD. Ar fi culmea ca preşedintele UDMR să spună ce ar trebui să se întâmple şi ce ar fi corect în PSD, cum nu aş accepta nici din partea preşedintelui PSD sau a oricărui alt preşedinte de partid să-mi spună mie ce e bine şi ce nu e bine în UDMR. Eu n-am fost niciodată alegător PSD, nici membru, nici simpatizant, nici nu voi fi. Deci, nu mă priveşte. Pe mine mă priveşte dacă guvernarea merge bine, nu merge bine, cum guvernează ei, dacă deciziile sunt corecte sau nu sunt corecte, nu mă interesează ce se întâmplă în interiorul PSD. Este fix treaba lor", a subliniat Kelemen Hunor.

