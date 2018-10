Huiduieli şi înjurături în Parlament. Conflict pe Legea combaterii spălării banilor

Miercuri s-au auzit din nou huiduieli şi înjurături în Parlamentul României. Deputaţii puterii şi opoziţiei şi-au aruncat vorbe grele după ce legea combaterii spălării banilor a fost supusă la vot de două ori.

Pentru că prima dată nu a întrunit numărul necesar de voturi, cei de la PSD au profitat de o portiţă din regulamentul Camerei Deputaţilor şi au cerut repetarea procedurii. A doua oară, reprezentanţii puterii s-au mobilizat şi au strâns numărul necesar de voturi. "Am ajuns să votăm până când iese rezultatul dorit de PSD", au comentat reprezentanţii opoziţiei.

Scandalul a pornit în momentul în care Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot pentru a doua oară un proiect de lege, respins iniţial. Este vorba despre legea prin care este transpusă directiva europeană privind combaterea spălării banilor. Fiind lege organică, ar fi fost nevoie de cel puţin 165 de voturi pentru a trece. La prima încercare doar 163 de aleşi au votat-o.

Imediat, liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, s-a plâns de probleme cu sistemul de vot şi a cerut reluarea votului.

Daniel Suciu, liderul grupului PSD din CDEP: "Alexadru Rotrau şi Marcel Ciolacu sunt în sală şi nu apar pe lista de vot. Regulamentare cer repartarea votului."

Cu acordul lui Liviu Dragnea, prezent şi el în sala de şedinţe dar fără să prezideze, Florin Iordache s-a conformat.

Faţă de votul iniţial au fost 4 deputaţi, unul de la PSD, unul de la ALDE şi doi de la minorităţile naţionale altele decât cea maghiara care şi-au schimbat opţiunea. Alţi 3 aleşi care nu figurau la primul vot întregesc lista celor 170 care au votat pentru.

După acest episod, aleşii opoziţiei şi-au scos cartelele de vot din aparate şi au părăsit în grabă sala de şedinţe.

Raluca Ţurcan, deputat PNL: "PSD a demonstrat astăzi încă o dată că singurele şanse pentru a mai avea votul în Camera Deputaţilor sunt fie hoţie, acţiunile nedemocratice şi şantajul propriu la adresa parlamentarilor."

Dan Barna, preşedintele USR: "În momentul de faţă România nu mai are Parlament, ci are un vehicul pe care Liviu Dragnea îl foloseşte cum doreşte. Dacă nici măcar votul nu mai contează însemna că nu are rost să mai continuăm acest proces."

Eugen Tomac, preşedintele PMP: "Ne aşteaptă vremuri foarte grele pentru că PSD este un partid care nu are reguli şi nu respectă regulile în statul român."

Cel arătat cu degetul de opoziţie pentru ce s-a întâmplat în Parlament da vina pe sistemul de vot şi cere revizia.

Liviu Dragnea, preşedintele PSD: ”Am cerut secretarului general să facă o revizie completă, serioasă pentru că după vot mai mulţi colegi au spus că există o consolă întreaga care mereu are probleme la vot o fi vreo mană criminală."

Legea respinsă iniţial, dar adoptată în a doua încercare, transpune o directivă europeană privind combaterea spălării banilor. Printre altele, textul prevede interzicerea emiterii de acţiuni la purtător.

De asemenea asociaţiile şi fundaţiile vor avea obligaţia, în baza acestei legi, să raporteze instituţiilor statului beneficiarii ajutoarelor pe care le oferă.

Tocmai acest lucru a nemulţumit 40 de organizaţii non guvernamentale care au spus că acest proiect le împiedica activitatea şi va reduce numărul oamenilor care le vor cere ajutor.

Opoziţia a anunţat că va ataca la Curtea Constituţională actul normativ, atât pentru prevederea privind ONG-urile, cât şi pentru modul în care a fost adoptată.

