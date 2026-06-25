Președintele PSD afirmă că participanții au convenit asupra principiilor generale ale unui viitor acord politic, care vizează țintele macroeconomice, implementarea PNRR, aderarea României la OCDE și programul european SAFE. Liderul social-democrat spune că finalizarea unui acord este cu atât mai importantă cu cât România se apropie de discuțiile oficiale cu agențiile de rating.

În același mesaj, Grindeanu atacă USR, acuzând formațiunea că blochează formarea unui Executiv funcțional. Liderul PSD susține că partidul condus de Dominic Fritz nu dorește să susțină un guvern minoritar condus de un premier social-democrat și afirmă că, dacă USR refuză să fie parte a soluției, noul Executiv poate fi format și fără sprijinul acestei formațiuni.

Primele negocieri directe dintre liderii fostei coaliții din ultimele trei luni

Mesajul lui Sorin Grindeanu vine după ce liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, joi, la Vila Lac 2, în încercarea de a debloca negocierile pentru formarea unui guvern minoritar. Discuțiile s-au încheiat fără declarații publice, iar surse politice spun că între partide rămân diferențe majore privind formula de guvernare și numele viitorului premier.

PSD insistă pentru un cabinet minoritar condus de Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR încearcă să ajungă la un acord asupra unei alte variante de prim-ministru, care să conducă un executiv fără participarea social-democraților.

În ceea ce îl privește pe președintele Nicușor Dan, el a subliniat că în câteva zile urmează vacanța parlamentară, iar România trebuie să mai facă pași pentru finalizarea PNRR.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus preşedintele, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Despre negocierile partidelor, şeful statului a spus: „Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.