Gabriela Firea, la mănăstire, în ședința PSD: „Poate întoarcem acest blestem să fie un succes pentru România”

Și în PSD, majoritatea liderilor îl vor pe Marcel Ciolacu prezidențiabil, doar că acesta nu este încă decis.

Victorioși după votul de duminică, social-democrații s-au reunit la o mănăstire din județul Brașov ca să discute despre alegerile prezidenţiale. Mulţi îl văd candidat pe Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD: „Când ești președintele partidului, ești favorit”

Gabriela Firea, președinte PSD București: „Poate întoarcem acest blestem să fie un succes pentru România și să avem un președinte social-democrat.”

Paul Stănescu, secretar general PSD: „Cutuma partidului cam așa zice. S-a dovedit o variantă pierzătoare. Nicio alegere nu seamănă cu alta.”

După discuția cu colegii, Marcel Ciolacu nu a anunțat clar decât că nu va candida la prezidențiale, dacă acestea se vor organiza în luna decembrie.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: „Eu am anunţat foarte clar că în luna decembrie nu voi candida la funcţia de preşedinte, din partea PSD. Întotdeauna sunt mai multe variante”

Reporter: Mircea Geoană o variantă?

Marcel Ciolacu: „Nu a fost discutată, şi nici eu nu am avut o discuţie de câţiva ani cu dl. Mircea Geoană pentru o astfel de eventualitate. E normal să nu am ce să vă răspund pentru că nu am avut discuţia.”

Liberalii, în schimb, vor că alegerile prezidenţiale să fie organizate nu în septembrie, aşa cum au stabilit în coaliție, ci în decembrie, cum era calendarul inițial.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: „Eu, primul ministru, să schimb data alegerilor. Exclud. Gata cu şmecheria. Au şi avut un scor electoral devastator. Dacă încălcăm acorduri politice, aruncăm România într-o instabilitate politică, după cheful și cheremul unui partid”.

La PNL, lucrurile sunt mult mai clare. Liberalii au anunțat încă de anul trecut că Nicolae Ciucă va intra în cursa pentru șefia țării și au exclus posibilitatea unui candidat comun propus de PSD.

Nicolae Ciucă, președinte PNL: „Doar că PNL trebuie să analizeze situația mai multor organizații care au pierdut după alegerile de duminică primării și consilii județene.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: