Ce urmează pentru Firea după ce a fost învinsă de Nicușor Dan în lupta pentru București: "Doar în interiorul partidului"

Candidata PSD nu a mai avut răbdărare ca rezultatele exit-poll să fie anunțate și a făcut o serie de declarații.

"Trebuie să respectăm votul bucureştenilor. Eu sunt încrezătoare, sunt optimistă. Le mulţumesc bucureştenilor care au ieşit astăzi la vot, şi celor care m-au votat şi celor care nu m-au votat, iar opinii vor avea doar după numărătoarea oficială. Încă procesul de votare este în plină desfăşurare. Încă odată îi rog pe colegii mei să nu plece din secţii, ca data trecută, să nu semneze procese verbale în alb, cu anumite modificări făcute cu pixul sau cu carioca, şi să ne apărăm voturile noastre. Aşa este normal, din respect pentru cetăţeni", a declarat Gabriela Firea la sediul central al PSD.

Ea a anunţat că o analiză se va face cu siguranţă, dar "doar în interiorul partidului".

"O analiză cu siguranţă o vom face, dar doar în interiorul partidului, nu în exterior şi nu prin intermediul mass-media. Am fost o echipă unită la Bucureşti, am avut sprijinul conducerii naţionale. A fost o lună intensă. Am încercat într-o lună să recuperăm acest minus, în sensul că am intrat târziu în campania electorală, fiindcă n-am beneficiat de pre-campanie.

Rezultatele le vom afla după închiderea urnelor şi numărarea ultimului vot. Eu cred că avem o mare şansă să câştigăm şi trebuie să aşteptăm să se numere şi ultimul vot din cea mai îndepărtată secţie de vot. Suntem colegi, ne susţinem şi la bine şi la greu, nu are cine să deconteze. Vom respecta votul bucureştenilor, iar analiza politică o vom face doar în interiorul partidului, nicidecum în exterior", a transmis Gabriela Firea.

Ulterior, după aflarea rezultatelor exit-poll, Firea a spus: "Am intrat târziu în campanie. Nu va rămâne (n.r. - scorul final al alegerilor) cu siguranță așa. Este un exit-poll până la urmă. Nu vreau să reproșez nimănui nimic".

