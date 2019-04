Fostul premier Tudose o acuză pe Carmen Dan: ”Mincinoasă. Agresivă și Incompetentă”

Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier al României, Mihai Tudose, intervine în scandalul declanșat de acuzațiile grave ale chestorului Cătlin Ioniță, fost șef al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne.

Tudose a scris pe pagina sa de Facebook că ministrul de Interne Carmen Dan este ”mincinoasă, agresivă și incompetentă”.

”Mincinoasă. Agresivă și Incompetentă. O reprezentare perfectă a omului lu’ Dragnea. Ministrul de Interne... Carmen Dan !!!” - a scris pe rețeaua de socializare fostul premier al României.

Reacția sa vine după ce chestorul Cătălin Ioniţă a dat publicității o scrisoare deschisă în care vorbește despre "situaţia extrem de gravă în care se găseşte Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea actualului ministru", prezentând, printre altele, şi explicaţii legate de scandalul pe tema numirii sale la conducerea poliţiei, la începutul lui 2018.

Tudose aduce aminte despre momentul din 2018 când a cerut demisia ministrului Carmen Dan, pe care a acuzat-o la acea vreme că a mințit.

”Vă aduceți aminte cum în Ianuarie 2018 am cerut demisia acestei ,,doamne” fiindcă minte și are o agendă proprie în cadrul ministerului... Atunci ,,partidu’” a luat foc, am fost făcut misogin și evident deconspirat ca fiind securist și trădător... Acum, Chestorul Ioniță recunoaște că ,,doamna” a mințit și nu numai ci și o serie de abuzuri și presiuni care nu au nici o legătură cu ceea ce trebuie să fie un ministru de interne...

Nu cred că se mai așteaptă nimeni ca ,,doamna” Dan să-și dea demisia... Poate chiar e util să mai stea acolo. Să o vedem și să ne reamintim cum arată ,,omul perfect al lu’ Dragnea/ PSD”.

Această mostră de jalnic caracter organizează alegerile... În fața ei depun jurământul de onoare tinerele generații de polițiști... ei stând drepți în fața unei mincinoase care, fiindcă are tricou cu PSD dat de Dady Dragnea pare intangibilă! Această ,,doamnă” este membră CSAT... Nu trebuie să-și dea ea demisia... trebuie trimiși toți acasă. Urgent!” - a mai afirmat Mihai Tudose.

În scrisoarea deschisă, fostul șef al Poliției Române, Cătălin Ioniţă a mai afirmat că a fost supravegheat și că a fost ameninţat cu înscenarea unui dosar penal la DNA, precum şi cu prezentarea tezei de doctorat ca fiind plagiată.

