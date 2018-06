Dragnea, primele declarații după ce a fost condamnat. ”Am asistat la o execuție în masă”. Atac la Iohannis și la SRI

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat, vineri, drept "o execuţie în masă" sentinţa în dosarul "DGASPC Teleorman".

Declarațiile lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a precizat, după ședinta PSD, că nu își va da demisia din nicio funcție și că sentința în cazul său ”a fost o execuție în masă”.

Șeful PSD a mai declarat că ”statul paralel va fi zdrobit”, i-a atacat pe Iohannis și pe directorul SRI, Eduard Hellvig, și le-a cerut iertare românilor care ”stau în pușcărie în baza unui articol neconstituțional”.

Declarațiile făcute de Liviu Dragnea, live text:

Despre proces și sentință:

- am fost târât în acest dosar pe baza a două declarații din partea a două doamne inculpate.

- ieri am asistat la o execuție în masă. Au fost condamnați 9 oameni ca să se justifice și condamnarea mea. Un judecător care a rezistat a făcut opinie separată și mă vede nevinovat.

Despre ședinta PSD și modificarea Codurilor Penale:

- am avut ședintă cu mandatele pe masă. Fiecare coleg și-a exprimat liber părerea și susținerea și mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală. Mai important decât mine sunt: stabilitatea țării, a guvernării, îndeplinirea programului de guvernare care produce efecte pozitive și stabilitatea partidului. Riscul este uriaș, au spus ei.

- am avut o discuție despre destructurarea acestui sistem ocult. Am spus-o, am de gând să merg până la capăt. Am știut când am organizat mitingul că organizarea va mări presunea pe completul de judecată. Acel miting i-a speriat, mi-am dat seama că va contribui la condamnarea mea.

- unii de la o anumită televiziune au amenințat în direct judecătorul care are opinie separată să își bage mințile în cap.

- statul paralel va fi zdrobit.

- îmi cer iertare miilor de români care stau în pușcărie în baza unui articol neconstituțional, sovietic. Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal. Probabil că nu o să mă ierte.

Atac la Iohannis și SRI

- orice lege, despre fondul suveran, Codurile Penale - sunt atacate în Parlament. Decizia mea este foarte fermă: rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt. Eu și colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi și mult mai radicali cu ce trebuie să facem.

- nu mă sperie Iohannis, Hellvig, Băsescu, Pahonțu, Ponta, Oprea sau alții.

- obiectivele la care m-am angajat rămân aceleași. Le vom duce la capăt.

