Marian Godină, reacție după mesajul de susținere al lui Carmen Dan pentru Liviu Dragnea

Poliţistul Marian Godină a reacţionat pe Facebook, după ce Carmen Dan a postat pe un mesaj prin care își arată susținerea față de liderul PSD Liviu Dragnea, după sentința primită în dosarul ”Bombonica”.

”Când nu știi diferența dintre "prenume" și "pronume", dintre "doar" și "decât", dar scrii un text în care, în loc de "răzbunător", știi să folosești neologismul "vindicativ". În altă ordine de idei, ministrul de interne atacă justiția și vorbește despre o luptă neîncheiată”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a publicat pe Faceebook un mesaj de susținere pentru Liviu Dragnea după condamnarea acestuia în dosarul ”Bombonica”.

”Cumpătarea este o dovadă de înțelepciune și, atât timp cât lupta nu s-a dus până la capăt, consider că este mai bine să taci inteligent, decât să jubilezi gratuit...

Nu este pentru prima dată când eu și colegii mei de partid trebuie să ne arătăm unitatea și tăria de caracter în fața unor momente grele. Am fost și voi fi alături de președintele partidului, Liviu Dragnea, şi sunt convinsă că, până la final, își va demonstra nevinovăția. Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentință este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci și la încercarea autorităților legislative și executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislația respectând Constituția și deciziile CCR, așa cum se întâmplă în orice democrație autentică!

Un moment ca cel de astăzi are o singură consecință: te întărește și, mai mult, te motivează să mergi mai departe. Asta am văzut eu acum la președintele partidului, Liviu Dragnea! Nu-l poate doborî o astfel de soluție, cum nu l-au îngenunchiat toate piedicile și strategiile… Și, în astfel de momente, când nimic nu mai corespunde firescului și logicii de bun simț, mai mult ca oricând, partidul strânge rândurile în jurul omului care arată că are puterea să rămână întotdeauna în picioare, cu demnitate și tărie de caracter!

Partidul Social Democrat va rezista tuturor presiunilor și își va duce până la final mandatul pe care românii i l-au încredințat! Rămânem cu toată convingerea alături de președintele Liviu Dragnea. Decizia de astăzi nu poate anula calitățile sale de om politic, de președinte care a adus partidul la cotele cele mai mari din istoria sa. Se apropie un an important, iar Liviu Dragnea poate face din nou istorie pentru PSD, împreună cu noi toți și având susținerea noastră!” a scris Carmen Dan pe Facebook.

Judecătorii Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie a pronunțat primele decizii în cazul DGASPC Teleorman, în dosarul în care Liviu Dragnea a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu și fals intelectual. Astfel, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu și se anulează suspendarea din Dosarul Referendumul.

