Mărturiile artiștilor români, de Ziua Națională. Victor Rebengiuc: „Românii trebuie să voteze ca lumea”

1 decembrie, Ziua Națională. Scriitorii și artiștii români vorbesc despre viitorul țării noastre, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire.

Actorul Victor Rebengiuc, scriitorii Dan Lungu și Florin Iaru, regizorii Stere Gulea şi Radu Jude şi artistul plastic Dan Perjovschi au vorbit, pentru News.ro, despre prezentul ţării, aşa cum îl văd ei.

Actorul Victor Rebengiuc: Viitorul României îl văd sumbru

„Dezamăgire. Deznădejde. Atât. Nu e în niciun fel acest moment. Este o nenorocire! Mie îmi lipsesc 15 ani până la 100, pentru mine a fost important accesul la tron al regelui, faptul de la 23 August a fost un act important politic făcut de rege şi, pe urmă, sunt numai momente de nenorocire - din 1945 şi de la alegerile din 1946 sunt 50 de ani de nenorocire, din care n-am scăpat. Şi cine ştie când vom scăpa? Eu, unul, mi-am pierdut orice nădejde.

Viitorul îl văd o nenorocire. Aceeaşi nenorocire. Îl văd sumbru.

Românii trebuie să voteze ca lumea, să îşi dea seama ce se întâmplă, dar nu ai cu cine vorbi. Nimeni nu se gândeşte la ţară. Numai «să ne dea!». «Dacă ne dă, e bine», acesta e discursul”.

Scriitorul Dan Lungu: „Multă fanfaronadă, multă ipocrizie, mult festivism”

„Partea cea mai bună a lucrurilor este că suntem împreună după 100 de ani, că am reuşit să ieşim din comunism, că am intrat în Uniunea Europeană, iar partea cea mai tristă este că suntem conduşi de un guvern nedemn, care nu se ridică la nivelul acestui moment, care iată că încearcă să ne scoată din Uniunea Europeană, să ne întoarcă înapoi, acum 70 de ani. Mi se pare multă fanfaronadă, multă ipocrizie, mult festivism. Cu ce sărbătorim? Cu steaguri, cu ştampile, cu embleme, nu sărbătorim cu lucruri de substanţă. Ne acoperim de hârtii ca să trecem momentul. Românii merită să sărbătorească evenimentul ăsta cu tot fastul şi emoţia pe care eu însumi o am, dar, în acelaşi timp, dacă pe 1 Decembrie dimineaţa merg la defilare, seara trebuie să fie în Piaţă. E de datoria noastră. Să mergem şi la acest moment de sărbătoare, dar, în acelaşi timp, să şi taxăm clasa politică, care e total nedemnă.

Al doilea mare moment după Marea Unire de la 1918, după părerea mea, a fost căderea comunismului. Ne-a readus la viaţă. Ştiu, pentru că aveam 20 de ani atunci. Îmi imaginez ce aş fi făcut eu acum dacă ar fi continuat? Eu zic că vom trece de momentul ăsta. E urât, complicat, s-a mers mult prea departe, dar cred că vom trece peste el”.

Regizorul Stere Gulea: „Cel mai important moment din istoria noastră, nefructificat”

„1 Decembrie 1918 este, după Unirea Principatelor şi Războiul de Independenţă, fără îndoială, cel mai important, cel mai plenar moment din istoria noastră. Păcat că nu am ştiut să îl fructificăm. Îmi doresc şi urez României să încerce şi să reuşească să îl fructifice de acum încolo, deşi, având în vedere atmosfera de acum, sunt sceptic. Dar să nu ne pierdem speranţa! Eu trag nădejde în continuare că ţara asta va fructifica lucrurile bune din oameni – tolerenţa, ambiţia – şi nu ura şi dezbinarea”.

Scriitorul Florin Iaru: „Vreau să mă plictisesc de bine”

„Un eveniment foarte important a fost înainte de secolul XX – construirea podului de la Cernavodă. Ceva incredibil, unic în lume. Apoi, în ultima sută de ani, Revoluţia din 1989 – cel mai uimitor eveniment. La aniversare, îmi doresc o ţară normală. Vreau să mă plictisesc în România. Nu vedeţi că nu apucăm să ne odihnim? Vreau să mă plictisesc de bine, de prieteni, de turism intern, vreau să îmi doresc să se întâmple ceva rău”.

Artistul Dan Perjovschi: „Fapte! Trebuie să tăcem mai mult”

„Trebuie să ţinem cont că nu sunt doar români pe acest teritoriu. Avem o moştenire. Ce trebuie românii să înţeleagă este că ţara este diversă şi foarte interesantă şi să beneficieze de cultura celorlalţi. Nu este numai un steag sau o catedrală. Îmi doresc să devenim mai inteligenţi, mai buni! Şi asta în fapte, nu la nivel declarativ. Trebuie să tăcem mai mult”.

Regizorul Radu Jude consideră că cel mai important moment pentru România ultimilor 100 de ani l-a reprezentat 22 decembrie 1989. Ţării îi urează, la aniversare: „La mulţi ani! Şi mântuire generalizată - acum putem spera la ea!”

