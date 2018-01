Dragnea: Am speranţa că acest guvern va sta în funcţie cu acest premier până în 2020

Inquam Photos / George Calin

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, şi-a exprimat speranţa că noul Cabinet, învestit luni de Parlament, va sta în funcţie până la finele mandatului, respectiv până în anul 2020.

"Este o majoritate de peste 60% care dă stabilitate Guvernului şi care dă şi încredere. Are toate condiţiile Guvernul condus de doamna Dăncilă să pună în practică programul de guvernare, să-şi atingă ţintele stabilite prin programul votat în Parlament. Va avea spirjinul Parlamentului, va avea sprijinul coaliţiei de guvernare. Am convingerea că va gestiona foarte bine relaţia dintre Guvern şi coaliţia politică. (...) Am înţeles că vor avea o şedinţă de guvern miercuri, unde vor adopta una-două măsuri importante, şi am speranţa şi eu, şi colegii mei că acest guvern va sta în funcţie cu acest prim-ministru până la sfârşitul mandatului, în 2020", a declarat Dragnea la Parlament.

El a adăugat că evaluarea miniştrilor va fi unul dintre obiectivele premierului Viorica Dăncilă.

"În întâlnirile din coaliţie, periodic, va prezenta stadiul implementării programului de guvernare, va spune coaliţiei unde sunt sincope şi unde crede că trebuie să se ia măsuri, dacă va fi cazul, va veni să spună unde are nevoie de sprijin parlamentar, sprijin politic, cred că va fi o altfel de relaţie şi o relaţie firească de colaborare şi de comunicare atât în interiorul Guvernului, cât şi în exterior", a explicat liderul PSD.

Liviu Dragnea a mai spus că va merge la Palatul Cotroceni, alături de preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, pentru a participa la ceremonia de depunere a jurământului de către noul Cabinet.

Dragnea, despre ministrul Educaţiei: Nu oricine putea să facă Facultatea de Electronică în acea perioadă

Liviu Dragnea a afirmat luni că are încredere în Valentin Popa, viitorul ministru al Educaţiei, adăugând că acesta a făcut Facultatea de Electronică într-o perioadă în care nu oricine putea urma aceste cursuri, "care îţi ajută modul de gândire şi raţionamentul şi te ajută foarte mult în a organiza lucruri".

"Eu făcut Institutul Politehnic Bucureşti, ingineri zi. Domnul profesor a făcut Facultatea de Electronică. Nu oricine putea să facă Facultatea de Electronică în acea perioadă. Deci, este o facultate care îţi ajută modul de gândire şi raţionamentul şi te ajută foarte mult în a organiza lucruri. Eu am încredere în acest om că va face la Ministerul Educaţiei ceea ce a făcut în posturile pe care le-a ocupat, inclusiv ca rector la universitate. Şi am văzut de asemenea o susţinere foarte mare din partea aproape a tuturor rectorilor din România, ceea ce pentru mine e important. Totuşi, vorbim de Consiliul Rectorilor din această ţară", a declarat Dragnea la Parlament după votul de învestitură pentru Guvernul Dăncilă.

Totodată, Dragnea s-a referit şi la Ana Birchall, care va fi viceprim-ministru pentru Implementarea parteneriatelor strategice ale României.

"România are o serie de parteneriate strategice care au fost gândite la vremea respectivă şi care sunt foarte utile şi importante pentru noi, dar din păcate aceste parteneriate nu au atins potenţialul care e important pentru România - şi vorbim în special de componenta economică - şi ele trebuie dinamizate şi e nevoie de un om în Guvern care să se ocupe dedicat numai de aceste parteneriate, pentru că România ar avea mult de câştigat. Suntem foarte buni parteneri, dar cred că din aceste parteneriate trebuie să câştige şi România. Şi asta nu e vina partenerilor noştri strategici, ci pentru că până acum nu a fost o abordare integrată, coerentă în a solicita anumite lucruri care sunt trecute în parteneriat", a spus liderul PSD.

El a precizat că are încredere şi în viitorul ministru al Economiei, Dănuţ Andruşca, de la care aşteaptă să performeze.

"Eu am încredere, eu am vorbit cu mai mulţi colegi de-ai mei care îl cunosc mai bine, am vorbit şi cu colegi de-ai mei care au lucrat cu el anii trecuţi, are o experienţă destul de serioasă în domeniu, a condus câteva structuri din domeniul economiei. Colegii parlamentari cu care am vorbit au încredere în el şi eu cred că va face treabă la Ministerul Economiei, aşa cum cred că vor face o treabă bună toţi miniştrii din acest guvern. Este foarte important pentru fiecare să-şi ia în serios portofoliul de ministru, să înţeleagă bine partea din programul de guvernare, domeniul pe care îl coordonează şi să se axeze pe priorităţile din domeniul lor. Sper ca toţi să performeze", a spus preşedintele PSD.

Dragnea, întrebat când se aprobă modificările la Codul penal: Nu am de unde să ştiu; nu există un plan şi nu a început dezbaterea

Liviu Dragnea a declarat că nu ştie când vor fi aprobate în Parlament modificările la Codul penal, menţionând că nu există un plan pentru adoptarea lor.

Întrebat dacă modificările la Codul penal vor fi aprobate în sesiunea parlamentară care începe la 1 februarie, Dragnea a răspuns: "Asta nu am de unde să ştiu".

"Nu cred că există niciun plan, nici nu a început dezbaterea", a adăugat Dragnea.

El a spus că este deschis dialogului cu oficialii Comisiei Europene care şi-au exprimat îngrijorarea faţă de modificările legislative în domeniul Justiţiei.

"Oricând suntem invitaţi vom discuta cu toată deschiderea", a afirmat Liviu Dragnea, întrebat dacă va discuta cu preşedintele şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, având în vedere îngrijorările exprimate.

Chestionat dacă va face acest lucru din proprie iniţiativă, Dragnea a răspuns: "Chiar o să ne gândim, chiar o idee bună, o să ne gândim la asta".

