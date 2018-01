Dragnea, după gafa cu ”Mircea Djuvara” de pe Facebook: ”Cine a făcut greșeala nu mai e”

Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Dragnea a oferit explicații, la Parlament, după ce pe contul său de Facebook Neagu Djuvara a fost confundat cu Mircea Djuvara.

”Un intelectual desăvârșit, Mircea Djuvara reprezintă un reper de moralitate și civism, un om care s-a luptat întreaga sa viață pentru interesele României și ale românilor.

Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost postarea care a apărut, joi, pe contul de Facebook al lui Liviu Dragnea.

Duminică, liderul PSD a declarat că nu a scris el mesajul, ci o altă persoană, iar aceasta a fost concediată.

”Nu l-am confundat. Am făcut o greșeală că am am avut încredere în cineva să posteze. Am scris textul, l-am transmis, după care mi-a spus peste câteva minute că a făcut o greșeală. Cine a făcut greșeala nu mai e. Am mai pățit din astea. Încet, încet, cei care le fac dispar.”

