"Anunţ afilierea la grupul PSD din Senat", a spus Cosmina Cerva, preşedinta Comisiei pentru constituţionalitate, potrivit Agerpres.

Rodica Cuşnir a transmis că se afiliază şi ea grupului PSD.

"Anunţ că începând de astăzi mă afiliez grupului parlamentar PSD din Senat", a afirmat Cuşnir.

Ele au făcut anunţurile în cadrul sesiunii de declaraţii politice şi interpelări a Senatului.

Cosmina Cerva şi Rodica Cuşnir au fost alese în decembrie 2024 în Circumscripţia nr. 42 Bucureşti şi, respectiv, Circumscripţia nr. 35 Suceava pe listele S.O.S. România pentru Senat, apoi au făcut parte din grupul PACE - Întâi România.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a fost desfiinţat pe 21 octombrie, după plecarea Cosminei Cerva, astfel încât grupul nu a mai îndeplinit condiţia de a avea minimum şapte membri. În perioada 21 octombrie - 11 noiembrie ea a activat ca senator neafiliat.

Pe 2 şi 9 septembrie, alţi şase senatori aleşi în Parlament pe listele POT şi S.O.S. România şi-au anunţat în plen afilierea la grupul Partidului Social Democrat.