USR se pregătește să intre în opoziție: ”Ce îngrozitoare rușine! PNL a ales hoția alături de PSD”

Așa cum era de așteptat, liderii USR au declanșat un val de critici la adresa foștilor parteneri de guvernare din PNL, după ce aceștia au decis să aleagă PSD pentru formarea unui viitor Guvern.

Vicepreşedintele USR, Dan Barna, care a fost și vicepremier în fostul Guvern PNL-USR-UDMR, afirmă că decizia PNL este una ”păcătoasă”, pentru că a ales ”stagnarea, dezonoarea şi trecutul”.

”PNL putea alege reformele, onoarea și viitorul. A ales stagnarea, dezonoarea și trecutul. A ales PSD. O decizie păcătoasă care nu va face o Românie mai bună. Singura alternativă democratică reală și reformistă la puterea care se constituie începând din această seară este USR.” - a transmis Barna pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, președintele USR, Dacian Cioloș, a transmis tot într-un mesaj pe rețeaua de socializare că este ”revoltat” când vede ”ușurința cu care acești oameni au ales, astfel, să trădeze”.

”Liderii PNL au ales, în seara asta, PSD pentru a negocia formarea unui nou guvern. Eu nu mai am de ceva vreme dezamăgiri în politică, dar mă revoltă să văd ușurința cu care acești oameni au ales, astfel, să trădeze și speranța celor care și-au dorit o guvernare pentru modernizarea statului român alături de USR. Au promis în campanie lucruri cu care e clar acum că nu rezonau deloc. Le-au spus doar ca să câștige voturi, însă inima lor politică a rămas alături de acel pe-se-de care a aruncat țara în aer și căruia i se alătură acum cu atâta ușurință și naturalețe.

Am văzut în ultimele luni că vechile partide s-au simțit amenințate de suflul nou pe care USR l-a adus în politică. Am căutat să ne facem treaba cu cinste și corectitudine, să fim fermi atunci când a fost vorba de valori, chiar dacă, probabil, am mai avut și stângăcii. Dar nu ne-am trădat promisiunile, chiar dacă unii ne-au considerat, câteodată, rigizi.

Flexibilitate la noi n-a însemnat contorsionarea coloanei vertebrale așa cum vedem că se practică cu nonșalanță la pe-ne-le (că liberali mi-e rușine să-i numesc).

USR a intrat acum 11 luni la guvernare în coaliție cu PNL sperând că ceea ce liderii peneliști au spus oamenilor în ultimele campanii electorale sunt și lucrurile în care ei cred. Din păcate, ne-am înșelat. Multe dintre acțiunile acestor lideri ne-au arătat că aproape tot ce conta erau accesul la resurse și puterea de dragul perpetuării unui stil de administrație clientelar și desprins de la nevoile reale ale oamenilor. USR s-a opus în toată această perioadă, în Guvern și în Parlament, la cultivarea vechilor metehne ale politicii românești: păstrarea privilegiilor, piedicile puse modernizării, banii distribuiți fără criterii din pixul unui singur om.

Din acest moment, pentru USR începe o nouă etapă. Trecem acum în opoziție la vechile partide și în luptă cu orice formă de extremism. Vom fi cel mai mare partid din opoziție și singurul care îmbrățișează valori democratice, autentic liberale și europene. Vom continua să muncim pentru implementarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Vom sancționa cu fermitate derapajele guvernării PNL-PSD. Și vom folosi această perioadă pentru a reface legăturile cu oamenii din stradă și pentru a construi viziunea noastră pentru o România modernă” - a scris Cioloș pe Facebook.

Și fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a criticat decizia PNL de a începe negocierile cu PSD pentru formarea Guvernului, calificând-o drept ”o ruşine” şi ”o păcăleală ieftină”.

”Ce rușine! Ce îngrozitoare rușine! Ce păcăleală ieftină! Nici nu știi ce e mai oribil: ce a făcut Iohannis punând la cale toată această nouă Alianță pentru Ciolan sau ce a făcut PNL păcălind românii să îi voteze "ca să scape de PSD"?

Avea Iohannis pregătită varianta coaliției cu PSD încă din primăvară? Judecând după atitudinea de jupân care nu permite miniștrilor-argați să îi iasă din voie, eu cred că da. Reacțiile pe care le-a avut atunci când eu sau Stelian Ion am avut opinii sau acțiuni care nu erau pe placul dumnealui vorbesc de la sine.

Am greșit probabil considerând - la fel ca mai toți cei care au votat "dreapta" în alegeri - că acea coaliție formată în urma alegerilor este singura posibilă, fiind singura rezonabilă, singura care să respecte votul oamenilor. Pentru Iohannis și parte din PNL altfel stăteau lucrurile. Uitându-ne acum înapoi e ușor de înțeles de ce încercările noastre de transparentizare, de profesionalizare și de depolitizare a instituțiilor i-au încurcat teribil” - a transmis Voiculescu pe Facebook.

De asemenea, pe pagina de socializare a Uniunii Salvați România se arată că ”PNL a ales hoția alături de PSD”. USR susține că ”PNL și PSD au decis să-și păstreze privilegiile, pentru baroni clientela de partid”.

”În locul reformelor alături de USR, PNL a ales hoția alături de PSD. Se instalează la putere o coaliție a hoției formată în jurul PNL și PSD care va bloca orice reformă a statului. Direcția de modernizare începută de USR va fi stopată. PNL și PSD au decis să-și păstreze privilegiile, pentru baroni clientela de partid, condus de lideri care au pierdut contactul cu România reală.

PNL și PSD vin la putere împotriva voinței votanților care vor modernizarea României. În decembrie, PNL nu a fost votat pentru a guverna alături de PSD. Astăzi, PNL trădează votul primit.

România avea o șansă la dezvoltare, șansa de a atrage 29 de miliarde de euro din PNRR, de a elimina pensiile speciale și a profesionaliza companiile statului, de a construi spitale și autostrăzi. În schimb, PNL a ales jaful din bani publici, alături de PSD. Să ne imaginăm ce va însemna justiția în mâinile PSD, partidul care a dat OUG 13 și a eliberat infractorii din închisoare. Ce vor însemna companiile statului în mâinile PSD, partidul care l-a promovat pe Dănuț Andrușcă la Economie.

Lupta USR merge mai departe. Am rezistat împotriva PSD, rezistăm și împotriva alianței toxice dintre PNL și PSD” - se arată în mesajul Uniunii.

Liberalii fac guvern cu PSD, cu sprijinul UDMR

Liderii PNL au decis, luni seară, după 4 ore de discuții, să continue negocierile cu PSD pentru formarea noului Guvern.

În sala de şedinţe, părerile au fost împărţite. 48 de lideri s-au pronunțat pentru guvernarea cu PSD, iar 22 au votat împotrivă.

Atât UDMR cât și PSD, prin forurile lor de conducere, au decis ieri să înceapă negocierile pentru formarea unei... “mari coaliţii”.

Liberalii au anunțat că primele negocieri cu social democrații vor avea loc marți, cu o fişă clară de parcurs.