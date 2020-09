Dezvăluiri din noaptea alegerilor locale. Pandele, soțul lui Firea, s-a supărat și l-a sunat pe Orban

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, că soțul său, primarul din Voluntari, Florentin Pandele, l-a sunat în noaptea alegerilor locale pe premierul Ludovic Orban.

Aflată la sediul PSD, unde are loc o ședință, Firea le-a povestit jurnaliștilor că Pandele l-a sunat pe Orban deoarece era nemulțumit de atacurile politice din timpul campaniei electorale la adresa soției sale.

De altfel, Firea mai susține că unul dintre motivele pentru care a pierdut alegerile este faptul că s-ar fi spus ”minciuni de campanie” la adresa sa - una dintre acestea fiind faptul că ar exista o ”caracatiță” a intereselor personale la Primăria Capitalei, dirijată chiar de Firea.

”Nu știu dacă mă cunoașteți, dar să știți că eu nu fug de răspundere. Nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi, mai les într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea. Că am o caracatiță. Eu vreau să văd caracatița, când va ajunge domnul Dan și va căuta caracatița, va chema caracatița la ședință. Nu există o caracatiță. Acelea au fost minciuni de campanie.

De altfel, când soțul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor și l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat? E convins că a făcut bine? E convins că pentru bucureșteni e mai bine să fie domnul Dan, față de mine? Inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă și de implicare. Și domnul Orban a spus: măi, Florine, dar erau declarații politice. Ok. Dacă în cadrul unor declarații politice poți să demolezi un om și poți să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară.” - a spus Firea.