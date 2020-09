Firea știe de ce a pierdut Primăria Capitalei: ”Cei din familia ta te lovesc, de multe ori pe la spate”

Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea a făcut, luni, primele comentarii legate de pierderea suferită la alegerile din 27 septembrie, în urma cărora a pierdut funcția de primar general al Bucureștiului.

Deși președintele PSD Marcel Ciolacu a organizat exact înaintea sa un briefing de presă la sediul partidului, Firea a preferat să facă declarațiile de presă într-o transmisie LIVE pe Facebook, fără întrebări din partea jurnaliștilor.

Ea a susținut că înfrângerea suferită în fața lui Nicușor Dan a fost provocată de unirea partidelor de dreapta și dezbinarea celor de stânga.

Mai mult, Firea a lansat acuzații la adresa unor politicieni ”de centru și centru stânga”, dar fără să-i numească, susținând că aceștia au lovit-o ”pe la spate”, ”cot la cot” cu adversarii.

”Oameni care ar fi putut să pună umărul, astfel încât echipa mea să-și poată continua proiectele - din respect pentru bucureșteni, nu pentru mine, nu-mi făcea mie o favoare - au făcut tot ceea ce a ținut de ei, acei oameni din centru și centru stânga, astfel încât să mă lovească, să mă lovească cot la cot cu adversarii mei.

Dacă de la inamici accepți mai ușor anumite critici, pentru că până la urmă acesta este jocul democratic, atunci când cei din familia ta te lovesc, de multe ori pe la spate, știți cum se spune, cuțitul înfipt în spate, e mai dureros.” - a declarat Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei a mai spus că acei politicieni de stânga, din ”familia” sa politică, au apărut la televizor, după flarea rezultatelor, ” ca un ”criminal care s-a întors la locul faptei”.

”Și cred că românii îi vor sancționa pe acei politicieni care în loc să renunțe la orgoliul lor, la, nu știu, jocurile lor, la pretențiile de mărire politică au preferat pur și simplu ori să stea separați de această bătălie din Capitală, să considere că nu este a lor sau să aducă contracandidați ori chiar să facă declarații total neadevărate împotriva mea. Iar ceea ce este și mai neplăcut e faptul că unele din aceste personaje politice, și aseară și azi dimineață se plimbau prin platouri de televiziune, pe la partide, făceau declarații nonșalante. Mi s-a părut, așa, că suntem într-un scenariu scris după un roman de-al Agathei Christie. Știți, parcă era un criminal care s-a întors la locul faptei. Așa au perceput acești oameni politicile de stânga și centru stânga, care și-au adus energia și aportul la rezultatul de astăzi, deci la câștigul dreptei, și care aseară și azi veneau să vadă urmele.” - a mai spus Gabriela Firea.

În 7 iulie, Gabriela Firea s-a declarat dezamăgită şi chiar şocată de decizia lui Robert Negoiţă de a nu mai candida din partea PSD şi a afirmat că se aştepta ca acesta să o informeze despre o astfel de decizie.

”Cum poate să-mi spună mie acum că am trădat PSD?”, s-a întrebat Negoiţă, care a acuzat-o apoi pe Firea că ”minte cu o lejeritate dezarmantă”.

În plus, Negoiţă susținut că principalul motiv pentru care el nu s-a mai regăsit în PSD în ultima perioadă a fost chiar Gabriela Firea.

Ulterior, partidul lui Victor Ponta a făcut alianță cu Robert Negoiță la București, pentru alegerile locale.

Candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, a obţinut 42,78% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD - 37,99%, potrivit datelor parţiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate luni, 28 septembrie, până la ora 14,00, după numărarea a aproximativ 95,29% dintre voturi.

Pe locul al treilea se află Traian Băsescu, candidatul PMP, cu 10,98%.

Firea nu are să își reproșeze nimic pentru mandatul de la Primăria Capitalei

Gabriela Firea a mai spus că nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu mandatul pe care l-a exercitat la Primăria Capitalei, decât poate că a dorit să facă prea multe lucruri pentru bucureşteni.

Prim-vicepreşedintele PSD a adăugat că probabil este mai bine că nu a câștigat un nou mandat, pentru că i-ar fi fost aproape imposibil să îl exercite, în contextul în care în Consiliul General al Municipiului Bucureşti va fi controlat de PNL şi USR-PLUS.

„Am ţinut ca în această intervenţie ultimă în calitate oficială vrem să continuăm munca împreună pentru modernizarea Bucureştiului. Preţuiesc fiecare vot şi îl port în suflet şi să promit să nu vă dezamăgesc niciodată. Sunt faptele sunt proiectele. Nimeni nu le poate demola. Nimeni nu poate demola Spitalul de la Gomoiu, de exemplu”, a afirmat Gabriela Firea.

Ea a adăugat că speră ca proiectele pe care le-a început la Primăria Capitalei să fie continuate de Nicuşor Dan.

„În afară de obiectivele pe care le-am finalizat sunt câteva la care ţin şi sper ca noul echipă să le ducă la bun sfârşit – Spitalul Metropolitan mi-aş dori să fie finalizat. De asemenea, pasajul Doamna Ghica să nu devină un şantier abandonat. De asemenea, prelungirea Ghencea. Ce pot să vă mai spun este că în CGMB reprezentarea va fi asigurată. Potrivit datelor BEC, PNL şi USR PLUS au vot majoritar. Cred că e mai bine să se întâmple lucrurile aşa. Probabil dacă aş fi primit de la bucureşteni al doilea mandat, acesta ar fi fost aproape imposibil de exercitat, din cauza unei majorităţi de dreapta în Consiliul General care s-ar fi opus oricărui proiect pe care l-aşi fi propus. Deci absolut o situaţie delicată ar fi fost în următorii 4 ani. Nu am ce să îmi reproşez decât că am făcut prea multe la Primăria Capitalei. Las proiecte în valoare totală de 1 miliarde de euro”, completat Firea.