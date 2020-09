CTP, despre victoria lui Nicușor Dan: „Este începutul unui fenomen care a întârziat 30 de ani în România”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a mărturisit că nu ar mai fi vrut să apară la televizor dacă Gabriela Firea ar mai fi câștigat încă un mandat de 4 ani la Primăria Capitalei.

„Nu mai suportam, nu mă mai puteam gândi la 4 ani înc are să comentez zicerile doamnei Firea, exprimările sale deosebit de delicate, că așa a spus dânsa, că a fost victima unor insulte, unor atacuri josnice din partea adversarului politic. Ori dimpotrivă eu am văzut că dna Firea s-a asociat cu o făptură, pe care nu pot să o numesc altfel decât o vânzătoare de hârtie igienică second hand. Și prin intermediul acelei făpturi a vărsat asupra adresarului său, Nicușor Dan, butoaie de zoaie, de lături”, a declarat gazetarul, invitat luni în platoul Știrilor PRO TV.

Andreea Esca: „De ce credeți că a pierdut Gabriela Firea?

Cristian Tudor Popescu: „Pentru că face parte dintre cei vechi. Este împreună cu acel bal al vampirilor, cu Mitică Dragomir, Petre Roman, Anghel Iordănescu, din neoceaușism. Are exact aceste năravuri. A nutrit convingerea cu care s-a hrănit Nicolae Ceaușescu până în ultimul moment - că poți să le spui oamenilor că ceea ce văd nu e adevărat.”

Andreea Esca: Cum a câștigat Nicușor Dan?

Cristian Tudor Popescu: „Cunoaște foarte bine problemele acestui oraș, nu știu dacă însă va reuși să pună în practică. Ce spunea dânsul, problema traficului se rezolvă prin metode foarte nepopulare. Măsurile pe care le va lua dânsul nu pot fi populare. Este începutul unui fenomen care a întârziat 30 de ani în România - eliberarea românilor de frica de a fi liberi. PSD-ul a trăit politic din frica românilor de libertatea. Libertatea e un lucru greu, are costuri mari.”