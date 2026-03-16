De marţi încep dezbaterile în comisii, iar dezbaterea în plenul reunit va avea loc miercuri şi joi, când, potrivit programului, se va da votul final pe buget.

PSD a decis în şedinţa conducerii de duminică să voteze bugetul în Parlament, dar anunţă că va depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate.

PNL atrage atenţia că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliţiei şi asumate de Guvernul susţinut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament şi avertizează că orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic.

Premierul Bolojan acuză aliații de la PSD că adoptă ”o retorică de tip AUR”

Primul ministru Ilie Bolojan a catalogat anunţul PSD de duminică privind amendamentele pe care parlamentarii partidului le vor depune la legea bugetului de stat drept „o acţiune politică” prin care ”încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”.

Bolojan consideră că modul de acţiune al PSD nu poate aduce rezultate, el făcând un „apel la raponsabilitate” către parlamentari şi amintindu-le acestora că „este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi”.

Partidele parlamentare trebuie să depună amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026 până luni, la ora 13:00.

În coaliţie există deja un conflict deschis între PNL şi PSD, pe această temă.