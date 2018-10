Deputatul PSD Bacalbașa a venit la Parlament cu nasul spart și ochii vineți: Am agățat o bordură

Pro TV

Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a atras privirile asupra sa după ce a apărut pe holurile Palatului Parlamentului cu un bandaj pe nas și cu urme de vănătăi în jurul ochilor.

El le-a declarat jurnaliștilor că a căzut dup ce s-a împiedicat de o bordură, în timp ce făcea fotografii la Sulina.

”Am căzut. După părerea mea am avut șansa cam 50 % să o mierlesc. Deci azi e teoretic ziua mea de înmormântare, că am picat vineri.

La Sulina, la far, în timp ce fotografiam, cu mâinile blocate, capul întins, mi-a plăcut poza, am vrut să fac una mai de aproape și tot așa mergând în orb am agățat o bordură și am izbit în viteză asfaltul cu capul.

Viața este legată cu ață. Deci, capacitatea mea de supraviețuire este miraculoasă și Dumnezeu generos, pentru că azi trebuia să fie ziua mea de înmormântare, dacă vineri a fost accidentul.

Sulina, dacă făceam acolo .. eram în comă, mă transportau greu, că transportul pe apă merge greu. E, Dumnezeu a ținut cu mine. Hai să-o iau ca avertisment. Deci mi-a mai dat ceva zile Dumnezeu, dar ce a omis a omis să-mi spună câte”. - a spus deputatul PSD Nicolae Bacalbașa.

În luna iunie, Bacalbașa a fost huiduit de protestatari, după ce a părăsit sediul Parlamentului. Politicianul a avut nevoie de protecția jandarmilor pentru a traversa Parcul Izvor.

