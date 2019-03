Deputații votează astăzi moțiunea împotriva lui Toader. UDMR nu îl susține pe ministru

Agerpres

Deputații dau astăzi votul final asupra moțiunii simple "Tudorel Toader şi PSD - ALDE, luaţi mâinile murdare de pe Justiţie", inițiată de PNL și USR, prin cere se cere demiterea ministrului Justiției Tudorel Toader.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că formaţiunea sa nu-l va susţine pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în cazul moţiunii simple îndreptate împotriva sa şi că parlamentarii Uniunii îl vor sancţiona prin vot.

"Nu-l vom susţine pe domnul Toader de data aceasta. E o moţiune simplă, e posibilitatea Parlamentului de a controla activitatea unui ministru din Executiv. Colegii mei mâine dimineaţă vor avea o şedinţă de grup, dar nu-l vom susţine pe domnul Toader în aceste condiţii. În moţiunea simplă sunt foarte multe lucruri cu care eu nu sunt de acord, dar în ceea ce priveşte OUG nu avem niciun argument raţional (...), nu se poate merge în acest hal în sistemul judiciar", a spus Kelemen Hunor la TVR1, potrivit Agerpres.

El a adăugat că parlamentarii nu pot fi consideraţi "idioţi utili".

"Noi, când am susţinut acele modificări la organizarea sistemului judiciar şi la cariera profesională a magistraţilor, prin care cele două cariere - a procurorilor şi judecătorilor - au fost separate, am susţinut un principiu sănătos, am susţinut o idee bună şi am făcut-o cu toată convingerea (...). Ministrul Justiţiei nu a venit în Parlament, nu a avut nicio poziţie, a spus doar că Parlamentul legiferează, ministerul nu se bagă, e treaba voastră în Parlament. Ca să ne trezim acum trei săptămâni că, brusc, Ministerul Justiţiei şi Guvernul legiferează şi întoarce tot ce am făcut noi (...), brusc domnul Toader legiferează în locul Parlamentului. Ca să vedem astăzi că iar a fost schimbată OUG 7, a fost repusă în varianta iniţială. (...) Nu putem să fim luaţi aşa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost, pur şi simplu, idioţii utili ai nu ştiu cui", a afirmat preşedintele UDMR.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Florin Iordache, i-a cerut marţi ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, să spună când va da ordonanţa privind punerea în aplicare a articolelor declarate constituţionale din Codul penal şi Codul de procedură penală.

El a transmis că Opoziţia nu se poate baza pe PSD să treacă moţiunea, adăugând: "În PSD sunt două chestiuni foarte clare - atunci când consideri că ai greşit, îţi dai demisia din funcţia de ministru, sau există posibilitatea remanierii".

ALDE nu va vota în favoarea moţiunii simple împotriva ministrului Justiţiei, a anunţat marţi deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu, precizând că Tudorel Toader este "unul dintre cei mai buni" miniştri, iar textul moţiunii este un pamflet.

Deputatul PMP Emil Paşcan a anunţat marţi că Partidul Mişcarea Populară va vota moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, afirmând că acesta ar trebui să demisioneze din funcţie.

