Florin Iordache l-a atacat dur pe Tudorel Toader și l-a avertizat cu remanierea

Florin Iordache l-a criticat, marţi, în plenul Camerei, pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cerându-i să spună când dă ordonanţa de urgenţă pentru modificarea codurilor penale şi pentru revizuirea sentinţelor date de completurile de 5 judecători.

„OUG 7 - sunt chestiuni care pot fi criticate e vorba de articolul care vizează separarea carierelor. dle ministru, cred că separarea carierelor este un lucru pe care noi l-am câştigat în Parlament. Dvs. aţi venit şi ne-aţi prezentat un proiect şi apoi aţi trimis-o tot timpul pe dna secretar Mariana Moţ. Cred că un lucru câştigat al legii 303 este tocmai separarea carierelor. (...) Şi pot să înţeleg protestul pe care judecătorii l-au avut atunci când aţi venit dvs. cu articolul 54”, a spus Iordache, citat de News.ro.

El i-a cerut ministrului să spună când dă OUG pe codurile penale.

„Eu şi colegii mei din PSD am luat voturi să fim la putere şi să îndeplinim ceea ce am promis. Noi am promis o justiţie în slujba cetăţeanului, o justiţie astfel încât să nu mai existe abuzuri în justiţie, dle ministru. Cred că dvs şi noi avem o decizie de cel puţin 2 luni de zile în care am stabilit că cel puţin articolele declarate const privind CP şi CPP şi decizia cu completurile de 5. Aveţi obligaţia dle ministru să ne spuneţi când daţi această ordonanţă”, a afirmat Iordache.

„Anumite clarificări trebuie făcute, pentru că domnule ministru am înţeles că tot ceea ce s-a făcut bine aţi făcut dvs., iar ceea ce s-a făcut rău s-a făcut în Parlament. (...) Dle ministru, nu întâmplător putem asculta şi opoziţia, că în luările de cuvânt şi ei au spus lucruri bune. Luaţi exemplul dnei prim-ministru Viorica Dăncilă. Prin consultare şi cu aşezare la masă a tuturor putem avea nişte legi mai bune, dle prim-ministru. (...) Şi în încheiere, stimaţi colegi, nu vă bazaţi pe noi pentru a trece această moţiune simplă. în PSD sunt două chestiuni foarte clare: atunci când consideri că ai greşit, îţi dai demisia din funcţia de ministru sau există posibilitatea remanierii”, a mai declarat Florin Iordache.

