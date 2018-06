Se înființează Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. PNL atacă la CCR: ”E cel mai mare tun”

Inquam

PNL va sesiza Curtea Constituțională a României pe Legea prin care, miercuri, PSD și ALDE ”au dat cea mai puternică lovitură economiei naționale românești”, prin înființarea unui Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții.

”Este cel mai mare tun care se pregătește patrimoniului de stat din ultimii ani!” - a declarat deputatul PNL Raluca Turcan într-un comunicat de presă.

Parlamentul a adoptat miercuri, cu 174 de voturi "pentru", 98 de voturi "împotrivă" şi trei abţineri, proiectul de lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) care se va ocupa atât de dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, cât şi de administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Potrivit proiectului, citat de News.ro, din FSDI vor face parte mai multe companii, iar capitalul social va fi de 9 miliarde de lei.

Liberalii afirmă că legea care tocmai a fost votată de Camera Deputaților ”încalcă principiul bicameralismului” și ”din start” are un caracter neconstituțional.

”Această lege încalcă principiul bicameralismului, în sensul că la Camera Deputaților au fost introduse în lege noi companii, pe lângă cele inițiale, care urmează să intre sub administrarea acestui fond mamut, companii care nu au primit și votul senatorilor. Așadar, din start, legea are un caracter neconstituțional!

Legea încalcă și art.135 din Constituție, care consacră faptul că România este economie de piață, bazată pe libera inițiativă şi concurentă. Despre ce concurență, despre ce economie de piață mai vorbim dacă prin lege, PSD-ALDE vor pune în mâna unor administratori necunoscuți de nimeni cele mai importante active ale statului român, procedând ulterior la repartizarea profiturilor total netransparent și discreționar, fără niciun control din partea niciunei instituții. Legea sfidează toate regulile economiei de piață funcționale și ale concurenței libere!

Cel mai grav este faptul că prin această lege se încalcă și art.136 din Constituție, deoarece proprietate privată a statului este transferată în proprietatea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, iar statul va fi pus în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția sa principală – de a proteja interesele naționale ale românilor. Curtea s-a pronunțat de mai multe ori în această chestiune!” - mai spune Turcan.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta, lider al Pro România, a anunţat miercuri că deputaţii din formaţiunea sa politică vor vota împotriva proiectului de lege privind înfiinţarea Fondului Suveran.

"Azi, Camera Deputaţilor va vota un proiect de lege prin care se va comite cel mai mare furt din averea statului român din istorie - peste 10 miliarde de euro. (...) Prin înfiinţarea Fondului Suveran (o idee impusă lui Liviu Dragnea de către un grup de afaceri din Israel - Rusia) tot ceea ce mai deţine statul român în companiile publice va trece în mod netransparent în mâini private din afara ţării! (...) Deputaţii din Pro România vom vota împotriva proiectului băgat 'pe şest' în perioada în care atenţia publică este concentrată pe alte subiecte - Opoziţia formală PNL şi USR este incapabilă să înţeleagă semnificaţia acestei decizii (pierd timpul cu apărarea lui Kovesi), UDMR nu are niciun interes, iar deputaţii PSD - ALDE nu au curajul măcar să citească ceea ce votează", a scris Ponta pe Facebook, potrivit Agerpres.

Pro TV

El a precizat că este datoria sa de înalt funcţionar al statului, de fost prim-ministru şi de deputat de a atrage atenţia asupra acestui fapt "de o gravitate fără precedent".

"Scriu acest mesaj (şi îl voi repeta în plenul Parlamentului) ca un avertisment pentru toţi deputaţii care azi se vor lăsa folosiţi de către un grup infracţional transnaţional şi vor comite cu mâna lor acest furt uriaş - să nu poată niciodată să spună că 'nu au ştiut ce fac'! Iar când va veni momentul să plătească în faţa legii şi a alegătorilor să nu aibă nicio scuză în afara laşităţii lor! Datoria unui parlamentar este să apere cetăţenii care l-au votat şi statul român pe care îl reprezintă chiar şi atunci când interesele şefului de partid sunt contrare!", a afirmat Ponta.

El a susţinut că acţiunile statului român la Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroportul Otopeni, Portul Constanţa, Salrom, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica vor fi trecute în acest Fond "administrat total netransparent şi necontrolat timp de 6 ani de către oamenii puşi de Dragnea (prima propunere de preşedinte al Fondului a fost Darius Vâlcov)".

"Acest Fond nu mai trebuie să respecte legile în vigoare privind administrarea societăţilor cu capital de stat, nu mai este supus controlului Guvernului sau Curţii de Conturi, poate vinde acţiuni şi active fără să respecte Legea privatizării şi nu va face listări la bursă care presupun transparenţă", a mai spus Ponta.

Ce este Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții

Potrivit News.ro, Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.



Potrivit unui amendament al PSD adoptat de Comisia de politică economică, strategia investiţională a FSDI se aprobă de către Guvern şi este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen scurt, mediu şi lung care vizează, fară a se limita, la următoarele:

a) dezvoltarea infrastructurii în România; b) crearea de locuri de muncă; c) stimularea inovaţiei şi a noilor tehnologii; d) creşterea capitalului uman pe termen lung; e) creşterea competitivităţii economiei româneşti.



De asemenea, sunt propuse 33 de companii de stat care vor face parte din Fondul Suveran de Investiţii, printre care: Engie România S.A., Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Elecrtica S.A., E.ON Energie România S.A., OMV Petrom S.A, Telekom România Communication S.A., Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti S.A., Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Chimcomplex S.A., Antibiotice S.A., Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridiciat şi Recipientelor sub Presiune S.A., Compania Naţională Loteria Română S.A., IAR S.A. şi Compania Naţională Unifarm S.A.



Potrivit Eurostat, companiile care ar trebui să facă parte din FSDI trebuie să nu fie în insolvenţă. Faţă de forma adoptată de Senat, Comisia de politică economică a Camerei Deputaţilor a introdus în listă încă zece companii care nu produc profit: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Compania Naţională de Căi Ferate C.F. R S.A., Societatea de Radiocomunicaţii S.A., Poşta Română, Aeroportul Timişoara Traian Vuia, Uzina Termoelectrică Midia S.A., Compania Naţională Adinistraţia Canalelor Navigabile S.A. şi Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A.



Un alt articol spune că "pachetele de acţiuni aduse aport la capitalul social al FSDI în condiţiile prezentei legi se transferă din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a FSDI, acesta putând dispune liber de respectivele acţiuni, în calitate de bunuri proprii".



Totodată, potrivit proiectului de înfiinţare a Fondului, acesta este administrat într-un sistem dualist, de către un Directorat format din şapte membri, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere format din nouă membri.



În forma adoptată de Senat, capitalul social al FSDI era în valoare de 1,85 de miliarde de lei, iar Comisia economică a decis majorarea capitalului la nouă miliarde de lei.

