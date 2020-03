Deputat USR: ”În ultimii 4 ani, cu banii pe pensii speciale puteam construi 243 de spitale”

Deputatul USR Claudiu Năsui afirmă că, dacă în România nu s-ar fi plătit pensii speciale în ultimii 4 ani, s-ar fi făcut o economie la buget de 34,3 de miliarde de lei, cu care s-ar fi putut construi 243 de spitale.

Exemplul luat în calcul de parlamentar este spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață, din donații 100% private, care ”costă 26 de milioane de euro, cu tot cu echipamente”.

”26 de milioane de euro este costul real al unui spital dacă îl face cineva care este interesat să țină costurile sub control. Dar pentru calculul nostru, haideți să fim prudenți și să punem mai mult. Haideți să nu spunem 26 de milioane. Hai să rotunjim cifra la 30 de milioane. Să zicem că mai sunt costuri neprevăzute, sau că cumpărăm aparatură mai modernă (deși înțeleg că spitalul Dăruiește Viață va avea cele mai moderne echipamente). Hai să zicem 30 de milioane, să fim prudenți. Cu banii pe pensii speciale în doar ultimii 4 ani de zile, puteam construi în România 243 de spitale noi nouțe, la standarde înalte.” - spune deputatul Claudiu Năsui, într-un mesaj postat pe Facebook.

El mai atrage atenția că în România sunt 319 municipii și orașe, și nu toate au spital. De asemenea, multe au spitale învechite și chiar insalubre.

”Ce ar fi fost dacă, în ultimii 4 ani statul nu ne-ar fi dat banii pe pensii speciale, ci pe spitale? Am fi intrat în epidemia aceasta cu 243 de spitale noi și dotate. Da, tot ar fi fost greu. Da, tot am fi avut epidemie. Dar măcar am fi avut o infrastructură de sănătate puternică care să ne ajute să trecem cu bine prin criza aceasta.” - mai spune parlamentarul.