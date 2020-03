Fotografia tulburătoare a unui asistent: E imaginea realității înspăimântătoare cu care ne confruntăm

”Am făcut-o pentru a le arăta oamenilor. Este o imagine a realității înspăimântătoare cu care ne confruntăm și a locului în care unii dintre noi am ajuns deja”, a declarat bărbatul pentru Buzzfeed News, imaginea fiind preluată și de insider.com.

A nurse sent me a tragic photo showing the scale of this coronavirus crisis. He wanted people to see "the ghastly reality of what we deal with” https://t.co/rNZpIOKnTX