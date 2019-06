Daniel Suciu şi Daniel Florea se luptă pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD. Pe cine susţine Dăncilă

Daniel Suciu (lider al deputaţilor PSD) şi Daniel Florea (primarul Sectorului 5 din Bucureşti) şi-au anunţat candidaturile pentru funcţia de preşedinte executiv al social-democraţilor.

Preşedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dăncilă, s-a întâlnit sâmbătă, la Neptun, cu liderii organizaţiilor judeţene, pentru a discuta despre pregătirea Congresului din 29 iunie şi despre activitatea partidului din perioada următoare.

Daniel Florea despre preşedinţia executivă a PSD: Cu cât mai mulţi candidaţi, cu atât mai bine



Preşedintele organizaţiei PSD sector 5, Daniel Florea, primar al aceluiaşi sector, apreciază că este bine ca pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului, pentru care şi el candidează, să fie cât mai mulţi competitori.

"Cu cât mai mulţi, cu atât mai bine. Cred că fiecare dintre noi are ce spune colegilor, fiecare dintre noi are ce spune membrilor de partid, fiecare dintre noi are ce spune alegătorilor. Din punctul lui de vedere, din perspectiva lui, din experienţa lui. Cred că dezbaterea de idei este benefică în acest moment în partid", a declarat Daniel Florea, la Neptun.

În ceea ce priveşte candidatura vicepremierului Daniel Suciu pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului la Congresul extraordinar din data de 29 iunie, edilul spune că nu vede niciun impediment.

"Noi nu pornim cu niciun fel de idee preconcepută. Dacă va veni în cadrul conferinţei şi va cere sprijin, cu siguranţă se va discuta şi nu văd niciun impediment de natură legală pentru a nu primi această nominalizare. Vom discuta atunci", a precizat liderul PSD sector 5.

Pe de altă parte, PSD Olt a adoptat vineri o rezoluţie prin care îi solicită preşedintelui filialei, senatorul Paul Stănescu, să candideze pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului la Congresul din 29 iunie. Stănescu a susţinut însă că se va gândi şi va decide după o analiză.



Vicepremierul Daniel Suciu va candida pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, anunţă liderul organizaţiei Bistriţa-Năsăud



Vicepremierul Daniel Suciu va candida pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului la Congresul extraordinar din data de 29 iunie, a anunţat sâmbătă preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, care îl susţine pe acesta.

"Colegul nostru Daniel Suciu a decis să candideze la funcţia de Preşedinte Executiv al PSD în 29 iunie! Felicitări, Daniel, şi mult succes! Suntem alături de tine!", a scris Radu Moldovan pe Facebook.

Viorica Dăncilă îi susține pe Daniel Suciu-președinte executiv și cu Marius Dunca - secretar general

Viorica Dăncilă îi susține pe Marius Dunca, liderul PSD Brașov, ca secretar general, și pe Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării, pentru funcția de președinte executiv, potrivit unor surse.



