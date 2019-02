Dăncilă, ignorată de Frans Timmermans. Premierul României i-a zâmbit în zadar. VIDEO

În imaginile postate pe contul de Twitter al PES, se poate vedea că Frans Timmermans se salută cu Corina Crețu și șefa socialiștilor din Austria, apoi o ignoră pe Viorica Dăncilă.

Premierul României zâmbește spre Timmermans, însă acesta trece mai departe și preferă să îi mai salute pe cei aflați la balcon.

Nu este primul astfel de eveniment la PES în care sunt implicați oficiali români. Liviu Dragnea a avut parte de două astfel de situații: europarlamentarul Ana Gomes l-a huiduit și i-a strigat ”afară cu corupții din Europa”, iar Frans Timmermans i-a transmis tot lui Dragnea că dacă vrea să facă parte din familia socialiștilor europeni, atunci trebuie să respecte valorile acesteia.

Ready to go! #ItsTime for a more #ProgressiveEurope. Get us to lead the EU!

