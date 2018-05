Dăncilă, după întâlnirea cu premierul croat: ”Viziunea noastră este una proeuropeană”

Prim-ministrul Republicii Croaţia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dăncilă.





Declarațiile făcute de Viorica Dăncilă:

- În cadrul discuțiilor am evidențiat importanța pe care o acordăm cooperării dintre țările noastre la nivel politico-diplomatic, precum și dorința intesificării cooperării economice și la nivel sectorial

- Am apreciat că există un potențial de cooperare în domenii precum educație, afaceri interne, minorități, apărare, industrie de apărare sau agricultură.

- Am susținut că și cooperarea în domeniul turismului este foarte importantă, având în vedere numărul tot mai mare de români care vizitează Croația, dar și a celor croați care vizitează România

- Am remarcat cu plăcere că schimburile comerciale au înregistrat in 2017 o creștere de 25% , ceea ce nu e întâmplător, având în vedere eforturile depuse anul trecut

- Totodată am subliniat importanta pentru relația bilaterală a minorităților croate din România și a comunității române din Croația.

- Viziunea noastră este una proeuropeană care urmărește o integrare mai profundă în interiorul uniunii

- România și croația au poziții convergente cu privire la viitorul UE

- Am abordat și problematica Balcanilor de Vest. Ambele state au un interes major în ceea ce privește stabilitatea și securitatea regiunii

- Am subliniat că apreciem atenția acordată de Comisia Europeană principiului care stă la baza politicii de extindere si a cadrului convenit pentru acest proces, respectiv evaluarea individuală pentru meritele proprii

Declarațiile susținute de premierul croat:

- Vă adresez un călduros salut, îi mulțumesc doamnei prim-ministru, colegei mele dragi cu care am activat împreună în Parlamentul European

- Ne bucură faptul creșterii schimbului comercial, dar și declarația de intenție între guvernul României și cel al Croației, privind consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității, pe care au semnat-o împreună cei doi miniștri ai Apărării.

- Facem eforturi ca românii din Istria să contribuie semnficativ în cadrul celorlalte 22 de minorități din spațiul Croației

- Spațiul Schengen - consider că am atins un grad avansat, dacă nu chiar am îndeplinit toate condițiile, astfel încât să aderăm și la acest spațiu.

- Am informat-o pe doamna prim-ministru și cu privire la inițiativa pe care Croația a adoptat-o săptămâna trecută, adoptarea monedei euro

