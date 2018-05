Dragnea, după plângerea penală depusă de Orban: „E o tentativă de lovitură de stat. Iohannis vrea să ia Palatul Victoria”

Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a calificat joi drept „o prostie” și o „tentativă de lovitură de stat” plângerea depusă de liderul liberalilor, Ludovic Orban, împotriva sa și a premierului Viorica Dăncilă.

Aflat la Buzău, la manifestările pilejuite de Ziua Eroilor şi de Centenarul Marii Uniri, Liviu Dragnea a fost întrebat de jurnaliști cum comentează informația, care nu era confirmată la acea oră, potrivit căreia Ludovic Orban ar fi depus această plângere:

„Ce pot să comentez la prostia asta? Totuși e ziua eroilor. Nu mă puneți să vorbesc despre oameni care n-au nicio legătură cu eroii, sincer”, a spus Liviu Dragnea.

Ulterior, șeful PSD a revenit făcând noi precizări la Parlament:

„Este o plângere penală a lui Klaus Werner Iohannis. Orban este o unealtă jalnică, nu mintea lui a hotărât asta, ci este operaționalizarea amenințării domnului Iohannis la adresa prim-ministrului Viorica Dăncilă. Când eu am spus luni că este o amenințare de tip mafiot a contrazis; realitatea dovedește că am avut dreptate. Nu faci ce ți se spune, îți facem plângere penală și te trimitem la poliția politică. Ce vreau să spunem, deocamdată, că acesta este un demers care înseamnă o tentativă de lovitură de stat, și anume preluarea puterii într-un mod nelegitim, pentru că asta a urmărit tot timpul.

Domnul Iohannis, având experiență cu cele șase case, vrea să ia și Palatul Victoria în folosință proprie. De asemenea, spun că există un articol în Codul Penal care se referă la inducerea în eroare a organelor judiciare și persoana care face o plângere penală reclamând unele presupuse fapte care ar fi, care ar încălca legea penală dar știind că ele sunt neadevărate, asta este o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea și vreau, de asemenea, ca toată lumea să înțeleagă că orice persoană sau orice funcționar public care se va implica în continuare în acest demers va fi, de fapt, complice la aceste două posibile infracțiuni.

Este aceeași dorință, același plan cu alte instrumente – din 2015, acela de a prelua Guvernul fără să câștige alegerile – de către Iohannis și de către uneltele lui politice. Nu vom ceda, pentru că este, de fapt, o acțiune violentă, nedemocratică, neconstituțională a lui Iohannis și a celor din Parlament și nu numai care îl susțin, de a bloca un guvern care a adus și care aduce bunăstare, și de a instala probabil un Guvern care să taie salariile românilor, cum le-a tăiat și predecesorul său în 2010.

Primul ministru are susținere totală din partea noastră. Nu a făcut absolut nimic din ceea ce în această plângere este scris. Toată lumea de bună credință înțelege ce este, de fapt, în spatele acestui demers și vom merge în continuare. Bineînțeles, nu o să tăcem și o să acționăm”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat cum a încălcat președintele Iohannis Constituția, șeful PSD a spus:

„Această acțiune este neconstituțională, pentru că este o tentativă de lovitură de stat. Nu există niciun fel de sâmbure de adevăr în ceea ce este prevăzut în acea plângere. Am vorbit deja cu juriștii și trebuie să ne gândim serios dacă nu pot fi făcute plângeri penale împotriva celor care fac astfel de demersuri și lucrează zilele astea. Eu nu avertizez, doar constat cu amărăciune și cu dispreț că ceea ce am spus noi se adeverește. Că președintele Iohannis nu poate lucra cu nicio instituție dacă nu îi este aservită. Poate lucra doar cu oameni care îi sunt aserviți, cu instituții care îi sunt aservite total. Nu poate avea o relație instituțională. Vrea să conducă și Guvernul, vrea să conducă și Parlamentul, vrea să conducă și procurorii, vrea să conducă și instanțele, vrea să fie și președintele României, vrea să conducă tot ce mișcă în această țară. Când îi faci plângere penală unui prim-ministru pentru că își exercită atribuțiile este foarte clar pentru oricine vrea să înțeleagă că nu se dorește ca această guvernare să ducă la capăt un program care a produs rezultate bune și produce în continuare rezultate bune.”

Totodată, liderul social-democraților a continuat afirmând că nu se poate vorbi despre suspendarea premierului Viorica Dăncilă.

„Să nu credeți că noi suntem un partid format din oameni blegi, fricoși și care stăm cu capul plecat ca să ni-l taie Iohannis sau slugile lui. Categoric nu. Eu vorbesc despre acest demers care nu are nicio legătură cu bunul simț, cu Constituția și cu dorința afișată și spusă, în mai multe ocazii, de cooperare instituțională. De asemenea, nu are nicio legătură cu statul de drept de care acești indivizi vorbesc și în care nu cred.”

În ceea ce privește o posibilă suspendare a președintelui Klaus Iohannis, Dragnea a spus:

„Nu vorbim acum despre suspendare, dar se pare că toate dorințele noastre de a construi un dialog și o pace politică în România nu sunt luate în seamă, pentru că nu se dorește asta. PSD are ca obiectiv principal punerea în aplicare a programului de guvernare, creșterea economică și mai mulți bani în buzunarele românilor, lucru care a început să se și întâmple. De patru ori i-a cerut demisa (lui Dăncilă). Este obsesia dumnealui.”

Ludovic Orban a confirmat, pentru Știrile ProTV, că a depus o plângere la Parchetul General împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea, pentru comiterea mai multor infracțiuni.

Este vorba despre o sesizare pentru cercetarea unor fapte legate de Memorandumul privind evaluarea mutării Ambasadei din Israel. De asemenea, Orban a declarat într-o conferință de presă că a depus „sesizarea” „în calitate de cetățean”.

„Am depus o sesizare privind anumite fapte săvârșite de Viorica Dăncilă, dar și de președintele SPD Liviu Dragnea, legat de pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoștiința opiniei publice a memorandumului. Această sesizare este depusă de mine Ludovic Orban în calitate de cetățean al României. Am considerat-o o obligație morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii. Ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Asta-i firea mea, nu am putut să stau pasiv și să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei, obișnuită să se joace în nisipul lacului Belina. Nu eu hotărăsc dacă cineva este sau nu vinovat. Acolo este vorba de niște fapte care pot să ridice temeine semne de întrebare cu privire la încadrarea acestor fapte ca infracțiuni”, a spus Orban la Iași.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!