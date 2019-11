Dăncilă, directive dure pentru liderii din teritoriu. Le-a reproșat că vorbesc urât despre ea

Viorica Dăncilă le-a trasat miercuri directive clare, pentru turul doi, liderilor din PSD. Şefii organizaţiilor judeţene au primit de la centru misiunea să strângă nu mai puţin de 50% plus 1 din voturile alegătorilor.

Întâlnirea a fost organizată după ce marți seară Viorica Dăncilă a fost umilită, în cerc restrâns, chiar de unul dintre oamenii ei.

Viorica Dăncilă a început să bănuiască din ziua alegerilor ca mulţi primari şi şefi de organizaţii i-ar fi pus piedici în campania electorală. Marți seară, într-o şedinţă cu scântei, şefa PSD le-a cerut să se mobilizeze mai bine pentru turul doi. Iar miercuri staff-ul ei de campanie a organizat o videoconferinţă în care a transmis că fiecare organzație trebuie să îşi asume un scor foarte bun. Cine nu îl îndeplineşte riscă sancţiuni.

Mobilizarea vine după ce în turul 1 PSD a pierdut multe judeţe în care a câştigat lejer majoritatea voturilor la alegerile anterioare. De exemplu judeţul Neamţ, unde Ionel Arsene, lider influent şi apropiat al conducerii partidului, a sfinţit degeaba sediul în ajun de alegeri. Divinitatea nu l-a ajutat, iar Klaus Iohannis a primit cele mai multe voturi.

Ionel Arsene, preşedinte PSD Neamţ: „Nu numărăm la pauză. După 90 de minute atunci număram şi vă spun că Viorica Dăncilă va câştiga la Neamţ.”

Şi în Vrancea pe vremuri a lui Oprișan, PSD a ieşit pe locul doi.

Şi la Bucureşti, Iohannis a avut cu aproape 20 de procente mai mult decât Viorica Dăncilă.

Dăncilă nu le-a reproşat liderilor rezultatele slabe, cât faptul că vorbesc urât despre ea. "Să spuneţi că pierdeţi alegerile că mergeţi cu o proastă nu va face cinste", le-ar fi spus şefa PSD, după care a ieşit din sală cu lacrimi în ochi. În fața jurnaliştilor, a negat însă discuţia.

Viorica Dăncilă, preşedinte PSD: "Da, am țipat, mi-am urecheat colegii... Nu. Au fost discuții pentru că fiecare și-a spus punctul de vedere şi aşa este normal pentru a obţine rezultate cât mai bune. Unii colegi au vorbit despre probleme pe care le-au avut, cum pot să eficienteze.... Am vorbit la telefon, era normal."

La urechi i-ar fi ajuns o discuţie dintre preşedintele PSD Dolj, Claudiu Manda şi susţinători locali ai partidului, în care acesta ar fi spus "e proastă, dar e proasta noastră".

Claudiu Manda, preşedinte PSD Dolj: „Pot să vă spun tuturor că la Dolj Viorica Dăncilă a ieșit pe locul întâi, la Dolj Viorica Dăncilă va ieși pe locul întâi și în turul doi. Restul e cancan..."

Viorica Dăncilă, preşedinte PSD: „Nu știu cine a dat aceste informații, plâng foarte greu, poate am avut lacrimi atunci când am văzut că am intrat în turul doi, dar au fost lacrimi de bucurie"

Viorica Dăncilă este hotărâtă să rămână la şefia partidului indiferent de rezultatul din turul doi al alegerilor.