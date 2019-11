Iohannis, la sediul PNL. „În comparație cu doamna Dancilă, Victor Ponta a fost un politician rezonabil” | LIVE VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidenţiale, susţine o conferinţă de presă la sediul central al PNL, a informat Biroul de presă al liberalilor

Stirileprotv.ro transmite LIVE, pe site și pe pagina de Facebook, principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis.

- Prima dată despre alegeri. Sunt foarte mulțumit și mulțumesc românilor care au venit în număr mare la vot. Mulțumiri speciale diasporei, care s-a mobilizat în mod exemplar și care a beneficiat de condiții mai bune decât până acum, pentru că, și la insistențele mele, s-a schimbat legislația;

- O mulțumire specială, personală, tuturor românilor care m-au votat pe mine;

- Noul guvern Ludovic Orban a organizat impecabil partea care revine guvernului a alegerilor;

Citește și Surse: Președintele Klaus Iohannis va discuta cu toți miniștrii lui Orban

- Alegerile din primul tur au fost o victorie pentru mine și o înfrângere pentru PSD. A fost cel mai prost rezultat al alegerilor pentru PSD din ultimii 30 de ani;

- PSD a atacat firmele private și a atacat tot ce a funcționat în România;

- Românii le-au dat câteva lecții PSD-iștilor;

- Suntem în curs de realizare a ceea ce am numit „România normală”. Primul pas semnificativ s-a făcut în 26 mai, la alegerilor europarlamentare și la referendum;

- Parlamentul a spus „stop” guvernării PSD-iste;

- Am dovedit, în ultimii ani, că știu să lupt împotriva PSD și am făcut acest lucru cu folos. Am dovedit că știu să reprezint bine România în lume, că pot să coagulez forțele de dreapta, forțele democratice din România, și în acest fel s-a produs schimbarea de guvern, așteptată de puțini, sperată de mulți;

- Am dovedit că mă implic eficient în securitatea românilor și am alocat acel 2% pentru Apărare;

- Aceasta este o conferință de presă, nu asta este dezbaterea;

- De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, dat jos prin moțiune de cenzură, a fost parte activă a tuturor mârlăniilor;

- Se așteaptă să fie tratată cu mare respect de toată lumea, de parcă ar fi apărat democrația românească;

- Nu accept o dezbatere cu o astfel de persoană care reprezintă tot ce este mai rău în politica ultimilor ani în România;

- nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD, acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD;

- Îmi doresc o Românie fără PSD în structurile de conducere. N-are decât să stea în opoziție.

- Înțeleg perfect nevoia, dorința de a avea o dezbatere reală. CUm nu accept această dezbatere cu doamna Dăncilă de la PSD, voi organiza eu cu echipa mea o dezbatere așezată, săptămâna viitoare, marți seara. Voi invita politologi, formatori de opinie, jurnaliști. Va fi o discuție deschisă, așezată, care va fi, cu siguranță, pe placul românilor.

Despre lucrurile pe care le regretă:



- regret că n-am putut să terminăm mai repede cu faza PSD-istă, pentru că România a pierdut numeroase oportunități, și în plan internațional, european, și în plan economic;

Despre vacanțele lui Iohannis:

- O săptămână normală de muncă la Palatul Cotroceni arată diferit de la săptămână la săptămână, în funcție de evenimentele politice;

- Lumea a urmărit, sper, cu drag cum președintele lor își rupe câte o zi. Am mers și la munte, unde am vorbit cu români despre ce se poate face pentru a fi mai bine;

- Am fost plecat, în total, în 5 ani, în trei vacanțe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Președintele nu are dreptul la concediu, pentru ca munca pe care o facem nu poate fi preluată de nimeni;

- DIn păcate, în ultimii doi ani, n-am mai avut vacanțe deloc, pentru că am stat să păzesc România de PSD-iști;

Despre posibilitatea de a fi afectat de lipsa unei dezbateri cu Viorica Dăncilă:

- Nu cred că mă va afecta. Însă am înțeles această nevoie a unei dezbateri;

- Doamna Dăncilă a fost trimisă acasă de trei ori de români, în afară de comportamentul absolut nedemocratic din perioada în care a fost premier;

Despre situația „abuzurilor” de la DNA și de ce nu a sancționat în mod public presupusele abuzuri:

- Am lăudat în fiecare an activitatea DNA și voi continua să fac așa. Voi sprijini în continuare, clar, ferm și declarat lupta anticorupție din România;

- Dacă au fost abateri acolo, există un organism specializat care se ocupă de aceste chestiuni, Inspecția Judiciară, și există și Consiliul Superior al Magistraturii;

Despre numirea Vioricăi Dăncilă premier:

- N-am bănuit că este așa. Mi s-a prezentat o doamnă din PSD care a fost 10 ani europarlamentar și am bănuit că la Bruxelles a învțat cum este o democrație și care sunt valorile europene;

- Este o mega-dezamăgire;

- Ca rezultat final, îmi pare rău, dar la momentul respectiv a fost o majoritate puternică în Parlament;

- Eu am declarat, încă din 2014, că voi face o altfel de politică și voi respecta cutumele politice;

Despre poziția UDMR în turul 2:

- Eu contez pe votul lor. Cred că majoritatea va înțelege foarte bine care este miza acestor alegeri. Am avut votul lor și în 2014, fără să existe o mobilizare expresă pentru cei din minoritatea maghiară;

- Mi-a plăcut că ei îșo doresc o țară faină, în care toată lumea este respectată de stat;

Despre „aroganța” lui Victor Ponta din 2014:

- În comparație cu doamna Dancilă, Victor Ponta a fost un politician rezonabil;

- Lucrurile sunt, totuși, foarte diferite. PSD s-a schimbat mult în rău de atunci și eu cred că nu m-am schimbat mult în rău, poate chiar un pic în bine;

Se consideră președintele tuturor românilor?

- Da. Am spus că vreau România fără PSD. Asta înseamnă că vreau România fără politicieni PSD cu funcții de conducere în stat. Eu îi respect și pe votanții mei, și pe votanții altora, iar lupta politică pe care o duc nu este împotriva votanților sau simpatizanților PSD, ci împotriva partidului PSD;

- Cred că am dovedit, în 5 ani, că sunt președintele tuturor românilor, dar nu a tuturor politicienilor din România;

Despre susținerea elegerilor anticipate:

- Da, alegerile anticipate sunt cea mai bună variantă pentru a rezolva impasul politic în care se află clasa politică din România;

Regretă declarația de acum 5 ani când a spus „ghinion” pentru profesorii care nu au reușit să strângă 6 case din meditații:

- Constat că este o sintagmă folosită într-o notă glumeață și sper să nu se fi simțit nimeni jignit;

Despre Viorica Dăncilă, care îl acuză că are probleme în Justiție:

- Doamna Dăncilă este prost informată. Eu nu am nicio problemă, niciun civil, niciun penal, nu sunt șase, sunt cinci case, pentru că una a fost eliminată. Această problemă mi-a fost creată în anii 2000, de către PSD pentru a fi folosită împotriva mea;

- Vă dați seama câtă creativitate la PSD, dacă din anii 2000 tot cu asta vine împotriva mea;

Despre tragedia din Colectiv:

- O tragedie care m-a marcat profund;

Despre calitatea sau argumentul prin care să-i convingă pe care nu votează:

Vezi aici ultimele informații despre primele produse care vor fi la promoție de BLACK FRIDAY 2019 la eMAG.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!