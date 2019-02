Dăncilă, despre refuzul lui Iohannis: "E clar rea-voinţă, vom lua o decizie în coaliţie"

youtube.com

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi seara, că decizia președintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea pentru Ministerul Dezvoltării a creat „o stare de iritare” în coaliția de guvernare.

Dăncilă a afirmat, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3, că „Liviu Dragnea, şi Călin Popescu-Tăriceanu şi membrii PSD sunt foarte nemulţumiţi" de decizia şefului statului, subliniind că în perioada imediat următoare urmează a fi luată o decizie în coaliţia PSD-ALDE pe această temă, conorm Agerpres.

„Eu, sincer, speram ca, având în vedere această perioadă lungă în care funcţionăm fără doi titulari la aceste două portofolii, să am un răspuns pozitiv şi să putem intra în normalitate. Este greu de prevăzut care va fi răspunsul preşedintelui, dar ştiu că în cadrul coaliţiei de guvernare este o mare nemulţumire şi o stare de iritare, pentru că toate aceste lucruri şi toate aceste motivaţii pe care le-a specificat preşedintele nu se pliază pe realitate şi este clar că este rea-voinţă. Vom avea şedinţă în coaliţia PSD-ALDE şi vom lua o decizie. Nu pot să spun care va fi decizia, pentru că este adevărat că şi Liviu Dragnea, şi Călin Popescu-Tăriceanu şi membrii PSD sunt foarte nemulţumiţi, pentru că tot ceea ce i se reproşează Olguţei Vasilescu sunt lucruri care nu sunt reale", a afirmat Dăncilă.

Şefa Executivului a subliniat că desemnarea unui ministru este o „oportunitate care revine premierului", iar, potrivit acesteia, deciziile preşedintelui au ca scop blocarea activităţii Guvernului.

„Eu cred că oportunitatea în a-şi alege un membru al Guvernului revine primului-ministru. Primul-ministru este judecat de modul în care evoluează, de modul în care se iau deciziile, de modul în care se pun în aplicare politici la nivel guvernamental şi trebuie să îşi formeze o echipă care să fie performantă, iar ceea ce i se reproşează doamnei Olguţa Vasilescu mi se pare incredibil. Lipsă de experienţă la Olguţa Vasilescu? Haideţi să fim serioşi! A fost primar, a avut nu ştiu câte mandate de deputat, a fost acceptată ca ministru tot de domnul preşedinte Klaus Iohannis. De ce o dată eşti bun şi pe urmă nu eşti bun? Sunt lucruri care efectiv se bat cap în cap şi conduc la ideea de rea-credinţă şi la dorinţa de a boicota în continuare activitatea Guvernului. Acest lucru nu este un lucru productiv şi preşedintele României trebuie să aibă acel rol, să fie mediator, un rol prin care să aducă un plus de imagine României", a spus premierul.

Viorica Dăncilă a declarat, de asemenea, că „războiul intern" afectează imaginea României pe plan internaţional, precizând că „toţi ochii statelor membre sunt aţintiţi asupra României".

„Dânsul (n.r.- preşedintele Klaus Iohannis) spune că se ocupă de politica externă. Cum se vede pe extern faptul că de 70 de zile Guvernul României se confruntă cu lipsa a doi miniştri titulari pe două domenii foarte importante: dezvoltare regională şi administraţie publică şi domeniul transporturi? Aici avem dosare grele de gestionat. Pe transporturi avem pachetul Mobilitate. Toată lumea, toate statele se uită spre noi cum vom gestiona acest dosar. Bine, avem miniştri interimari, dar preia un ministru, termină alt ministru. Se fac negocieri la nivel de comisie, inclusiv cu statele membre, se fac negocieri cu raportorii, cu raportorii din umbră, trebuie să ai o strategie. Suntem acum în imposibilitatea de a avea cursivitate în deciziile care se iau pe acest domeniu şi cred că acest lucru, chiar dacă am veni cu altcineva, domnul preşedinte are ca obiectiv să blocheze activitatea Guvernului, lucru de altfel demonstrat de-a lungul timpului. De un an de zile, de când sunt prim-ministru, de şapte ori mi-a fost cerută demisia. Am văzut atâtea critici..., care de cele mai multe ori au fost nejustificate. Am văzut cum s-a blocat activitatea unor ministere. Deci, vedem că măcar acum ar fi trebuit ca domnul preşedinte să aibă o altă atitudine. Toţi ochii statelor membre sunt aţintiţi asupra României. Ce vrem să arătăm? Războiul intern sau faptul că România este capabilă - şi este capabilă, am această certitudine - să conducă preşedinţia cu succes?", a adăugat Dăncilă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer