Dăncilă: Am oferit ALDE locuri pentru alegerile parlamentare. M-am izbit de un zid

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, spune că o persoană care a trădat o dată va trăda mereu, precizând că nu crede în cei care trădează, pentru că aşa s-au obişnuit şi aşa vor continua.

Dăncilă a mai spus că a oferit ALDE locuri pentru alegerile parlamentare de anul viitor, pentru a merge pe liste comune, şi că nu şi-a dorit ca această formaţiune să plece de la guvernare.

Șefa PSD a declarat vineri, la Mamaia, la Şcoala de Vară a femeilor din PSD, că bărbaţii puternici din România nu se luptă între ei, ci dau doar în premier, găsind o femeie ca ţintă pentru jignirile lor.

„Indiferent de jignirile lor, indiferent de faptul că văd că toţi aceşti bărbaţi puternici dau doar în premierul României, ei nu au curajul să se lupte unii cu alţii, au găsit o femeie ca şi ţintă a jignirilor lor. Indiferent de abordările lor, indiferent de minciunile lor, indiferent de curajul lor pe Facebook, voi merge înainte, nu am dreptul să cedez, nu am dreptul să vă dezamăgesc, nu am dreptul să dezamăgesc românii care în 2016 au crezut în noi”, a declarat Dăncilă, citată de News.ro.

Ea a spus că nu crede în „trădători”.

„Voi candida la alegerile prezidenţiale. Am văzut oameni de stat care spun acum: dacă Viorica Dăncilă cedează, facem din nou o alianţă. Cel care a trădat o dată va trăda mereu. Eu nu cred în trădători, nu cred în cei care trădează, pentru că aşa s-au obişnuit şi aşa vor continua. Dacă într-adevăr vroiau să ne susţină, dacă într-adevăr aveau bună credinţă, spuneau ”susţinem Partidul Social Democrat, pentru că este singura variantă la ora actuală”. Vom continua negocierile, vom vedea ce se întâmplă, dar aceste partide care susţin USR-ul, susţin pe cei care ne recomandă să trăim în grupuri şi să renunţăm la proprietăţi, susţin partide care vor să taie pensiile şi salariile, susţin pe oricine care le oferă lor un avantaj, nu sunt partide de bună credinţă”, a continuat Dăncilă.

Ea a explicat că doreşte ca aceşti politicieni să trateze PSD cu respect deoarece această formaţiune le-a dat o şansă, i-a susţinut în fruntea partidului sau în funcţii importante ale statului.

„Cred că trebuie să fim demni, trebuie să fim demni şi fermi. Şi vreau să le spun atât: să trateze Partidul Social Democrat cu respect. Pentru că pentru unii din ei acest partid le-a dat o şansă, pentru unii din ei acest partid i-a susţinut să fie prim-miniştri, i-au susţinut în funcţii importante ale statului. Acest partid a dat dovadă de foarte multă flexibilitate şi de foarte multă deschidere. Sunt pentru alianţe, sunt pentru această idee de a aduce cât mai mulţi oameni alături de noi”, a spus liderul PSD, care a precizat că, în perioada următoare, va semna acorduri cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele care nu sunt parlamentare, cu organizaţii neguvernamentale.

Dăncilă a mai spus că şi-a dorit ca ALDE să rămână la guvernare şi ,în acest sens, a oferit locuri partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu la alegerile parlamentare de anul viitor.

„Dar nu voi răspunde niciodată la şantaj. Am vrut ca ALDE să rămână la guvernare, am avut discuţii ca ALDE să rămână la guvernare. Nu cred că discuţia unei restructurări sau o guvernare care merge din inerţie, la care eşti parte, a fost motivul. (...) Trebuie să vă spun în premieră. Am vrut un acord în care să oferim ALDE locuri la alegerile parlamentare, să mergem pe liste comune, tot în dorinţa de a nu rupe o alianţă şi de a fi de bună credinţă. M-am izbit de un zid. Nu am avut un dialog în acest sens. Condiţia ”plec eu, pleci şi tu” nu mi se pare o condiţie serioasă, nu mi se pare o condiţie de luat în seamă”, a mai afirmat Dăncilă, la Şcoala de Vară a femeilor din PSD.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!