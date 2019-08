Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale: Cer sprijinul tuturor femeilor din România

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a cerut vineri sprijinul fiecărei femei social-democrate, precum şi al tuturor femeilor din România în campania pentru alegerile prezidenţiale, care urmează.

"Cred că în această campanie femeile trebuie să fie în primul rând, pentru că într-o familie femeile gestionează problemele, femeile luptă pentru familie, pentru soţ, pentru copii, pentru prieteni, pentru copiii lor. Şi în această campanie România trebuie tratată ca o familie, în care un preşedinte trebuie să aibă grijă de fiecare femeie din România, de fiecare copil, să fie un preşedinte care să empatizeze cu oamenii, să fie în mijlocul lor, nu doar la alegeri. (...) Cer sprijinul tuturor femeilor din PSD. În România, 52% este procentul reprezentat de femei. Cer suportul femeilor din România, cer suportul tuturor colegilor, tuturor celor care mi-au fost alături încă de la primele discuţii despre candidatură, cer suportul miniştrilor din Cabinet care mi-au fost alături în orice decizie pe care am luat-o şi care şi atunci când au existat controverse au făcut scut în jurul meu, pentru că am ştiut să lucrez în echipă şi pentru că ştiu să lucrez în echipă şi pentru că pentru mine e important fiecare membru al acestui partid, e important fiecare cetăţean al acestei ţări, şi cei care ne-au votat şi cei care nu ne-au votat, pentru că deciziile le luăm pentru toţi românii. Şi vom lua decizii bune", a declarat Viorica Dăncilă, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, care are loc la Mamaia.

Premierul a reafirmat că Guvernul nu este perfect, dar este eficient şi apropiat de oameni.

"Nu vom lua niciodată măsuri împotriva oamenilor. (...) Vom încerca să construim o Românie puternică şi alături de noi trebuie să vină toţi cetăţenii care vor acest lucru. România nu mai are nevoie de perioade în care unii construiesc, alţii dărâmă, o luăm iar de la capăt, 30 de ani am făcut acest lucru şi nu e bine. Cred în onestitatea românilor că vor alege binele. (...) Este pentru prima dată când vom putea avea un preşedinte femeie", a adăugat liderul PSD.