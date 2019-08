Ponta: Viorica, de ce nu te ocupi de lucruri la care te pricepi? Chiar, la ce te pricepi?

Liderul PRO România, Victor Ponta, i-a răspuns preşedintelui PSD, Viorica Dăncilă, spunând că este sigur că ea este cea care şi-a greşit meseria şi întrebând-o ce treabă are ea cu funcţiile de premier şi preşedinte.

„Viorica, fără supărare, nu sunt sigur de mine, dar de tine sunt foarte sigur - tu chiar ţi-ai greşit meseria!!! Şi ne costă pe toţi foarte mult ! Ce treabă ai tu cu funcţia de Prim Ministru (în afara de prostia lui Liviu care a crezut ca fraierul că tu nu îl trădezi)? Dar cu funcţia de Preşedinte? Dar cu aceea de preşedinte al PSD? Ştiu - o să-mi spui că nici cu funcţia de europarlamentar nu aveai absolut nicio treabă - şi că eu te-am pus acolo ! Scuze - am greşit atunci!”, a scris Victor Ponta, joi seară, într-o postare pe Facebook.

El a făcut referire şi la declaraţiile Vioricăi Dăncilă privind 29 de voturi care ar lipsi în Parlament, notează News.ro.

„Sigur ca “armetica” e dificila - si 29 de parlamentari lipsa nu te fac asa sigura ca lipsesc! Viorica - de ce nu te ocupi tu de lucrurile la care te pricepi! Ah - chiar ! La ce te pricepi tu?”, a completat Ponta.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a reiterat că nu se va retrage din cursa pentru preşedinţia României şi a spus că liderul PRO România, Victor Ponta, face foarte multe scenarii.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că Guvernul are nevoie de o nouă confirmare în Parlament şi a solicitat ca această procedură să fie declanşată, el respingând, totodată, propunerile de remaniere înaintate de premierul Viorica Dăncilă.

„Domnul Iohannis a transmis câteva mesaje. Doamna Dăncilă trebuie să meargă în Parlament, asta tot spun de câteva zile, pentru că am fost în situaţia asta. Am fost prim-ministru, a ieşit PNL de la guvernare, m-am dus în Parlament şi am obţinut votul. După aceea, a ieşit UDMR de la guvernare, am cerut votul. Nu poţi să guvernezi fără să ai un vot când se schimbă structura politică. Al doilea mesaj pe care l-a transmis domnul Iohannis este legat de ceea ce se spunea (…) că e un blat cu Viorica Dăncilă. Domnul Iohannis ne-a arătat clar că nu e şi că cei care îi spun Vioricăi Dăncilă ‘lasă că avem noi înţelegere cu Iohannis’ au dezinformat-o. Şi trei, că trebuie să avem cât mai repede un guvern stabil, competent şi care să se apuce de treabă. Povestea USR că se spală pe mâini, că ei nu intră la guvernare decât după anticipate este o păcăleală pentru alegătorii lui, nu este o soluţie reală la problema noastră”, a declarat Ponta.

Pro România şi ALDE au încheiat o alianţă electorală pentru susţinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale.

