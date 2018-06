Dacian Cioloș a anunțat când va fi lansat partidul "Mişcarea România Împreună"

Inquam Photos / George Călin

Fostul premier Dacian Cioloş a declarat, marţi seara, în cadrul unei dezbateri organizate la Alba Iulia, că estimează că partidul "Mişcarea România Împreună" va fi lansat în toamnă, prin septembrie-octombrie, odată cu finalizarea procesului juridic.

"Aţi observat că evit să vorbesc prea mult de partid şi în numele partidului, pentru că respect legea (...) şi legea spune că un partid există în momentul în care el e recunoscut juridic, e înregistrat juridic şi îi dai drumul. De asta, când am anunţat intenţia de a înfiinţa partidul, nu am lansat partidul, pentru că nu aveam ce să lansăm ceva ce încă nu există. Am anunţat faptul că am depus documentele de înregistrare a partidului, asta durează o perioadă (...), însă noi estimăm că undeva în toamnă, prin septembrie, octombrie, procesul ăsta juridic va fi finalizat şi vom fi în măsură să lansăm partidul", a spus Dacian Cioloş.

El a menţionat că în acel moment va fi prezentat şi programul politic, la care, a subliniat acesta, se lucrează în prezent. "Deci, ce am lucrat în cele 15 comunităţi tematice ale Platformei România 100 de un an de zile, cu idei şi proiecte pe diferite teme, se vor regăsi acum integrate într-un concept unitar în programul politic al partidului, unde o să spunem care e analiza noastră despre ce se întâmplă acum, despre unde vrem să ajungem şi ce ne propunem să facem ca să ajungem acolo unde vrem să ajungem", a precizat Cioloş.

Fostul premier a amintit şi de existenţa site-ului viitorului partid, unde, a susţinut el, sunt înscrişi peste 50.000 de simpatizanţi.

"În momentul în care partidul va fi înregistrat şi îl vom lansa, din momentul acela vor începe înscrierile în partid şi după o perioadă de o lună de zile (...) vom începe constituirea formală a filialelor", a mai spus Dacian Cioloş.

Acesta a precizat că Platforma România 100 nu se va transforma în partid şi nu va fi subordonată viitorului partid. "Ea va rămâne ca mişcare civică", a susţinut Cioloş.

Fostul premier a anunţat în 30 martie că a depus actele pentru înfiinţarea partidului "Mişcarea România Împreună".

