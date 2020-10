Cum explică ministrul Sănătății contradicțiile între INSP și GCS privind indicele de infectare în București

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că datele de la Evidenţa Populaţiei legate de domiciliu sunt cele care sunt luate în calcul pentru indicele cumulat la mia de locuitori.

Acesta s-a referit la contradicţiile apărute în cursul zilei de marţi între INSP şi Grupul de Comunicare Strategică.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat că nu este vorba de o neconcordanţă în acest caz.

“Datele care sunt precizate de Evidenţa Populaţiei referitoare la domiciliu sunt cele care sunt luate în calcul pentru indicele cumulat la cazurilor noi la mia de locutitori. Şi la nivel european se prevede un trend ascendent. Şi în România e la fel. În afara de sâmbătă şi duminică când am avut mai puţine teste, azi avem 3100 de cazuri. Raportăm aici creşterea numărului de cazuri în Alba, Bacă, Timiş, Prahova, Iaşi, şi Bucureşti”, a declarat Nelu Tătaru, marţi seara, transmite news.ro.

La rândul său, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a menţionat că nu este vorba de o neconcordanţă în acest caz, ci depinde la ce număr ne referim.

“Nu este o neconcordanţă. Mai degrabă a fost la ce număr ne referim. De ceva timp noi am stabilit că ne referim la numărul care este mai aproape de realitate şi asta e numărul de 2,1 milioane, care include nu numai pe cei care au reşedinţă în Bucureşti, dar şi pe cei care au şi viza de flotant, care locuiesc în Bucureşti. Pentru că asta este normal. Rămânem pe această cifră pentru că ar fi un pic nedrept sau incorect să calculăm 1,8 milioane. Dacă calculăm la 1,8 milioane neglijăm faptul că Bucureştiul are mult mai mulţi locuitori şi probabil că are şi mai mult decât 2,1 milioane, dar totuşi aceasta este cifra oficială care include cele două categorii. Şi atunci asta e cifra de referinţă. Noi sperăm să nu ajungem la 3 la mie şi acest lucru depinde de noi toţi dacă aplicăm regulile de protecţie”, a explicat Raed Arafat.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a arătat, marţi, în raportul privind situaţia infectărilor cu noul coronavirus în săptămâna 5-11 octombrie, că Bucureştiul are incidenţa cumulată în ultimele 14 zile de 3,11 la mia de locuitori.

Conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, în Bucureşti, incidenţa cumulată este 2,69.

Ulterior, INSP a precizat că incidenţă cumulată în ultimele 14 zile, raportată la populaţia rezidentă la 1.01.2020, este de 3,11 la mia de locuitori în Bucureşti, iar incidenţa raportată la populaţia după domiciliu este 2,65 în Bucureşti.