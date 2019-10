Șefa demisă de la Tarom: „Cuc mi-a cerut să țin mai multe avioane la sol în ziua moțiunii. M-au executat”

Fosta directoare a companiei Tarom dezvăluie că şi-a pierdut funcţia pentru că a îndrăznit să îl înfrunte pe ministrul demis al Transporturilor, care i-a cerut un lucru de nepermis şi fără precedent.

Mai exact, să inventeze probleme tehnice şi să țina la sol mai multe curse interne, ca să boicoteze astfel moţiunea de cenzură iniţiată de opoziţie. Într-o postare pe Facebook, Răzvan Cuc, spune despre Madalina Mezei că minte.

Fosta directoare de la Tarom Mădălina Mezei a declarat că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-ar fi cerut ca în ziua moţiunii de cenzură să țină la sol mai multe aeronave

"Vreau doar să confirm acest lucru. Este adevărat. Mi-a cerut să țin avioanele la sol. Mi-a zis să nu vină lumea la moțiune, să inventez probleme tehnice", a spus Mădălina Mezei.

Imediat, pe Facebook, ministrul demis Razavn Cuc a comentat: „Minciunile pe care le aruncă acum pe piață, crezând că cineva ar putea să-i securizeze poziția de director general, nu au nicio acoperire. Dacă cineva i-ar fi cerut așa ceva, ar fi trebuit să iasă public, atunci, și să spună lucrurilor pe nume.Funcția de director general al Tarom nu se compară cu cea de șef de reprezentanța de la Bruxelles, unde făcea rezervări de bilete sau protocol pentru prietenii care veneau în vizită.”

"Nu mă războiesc cu doamna Mezei, dar cred că nu a înţeles ceva din funcţia pe care a deţinut-o. Funcţia de director general al TAROM nu se compară cu cea de şef de reprezentanţă de la Bruxelles, unde făcea rezervări de bilete sau protocol pentru prietenii care veneau în vizită. În consecinţă, doamna Mezei, întoarceţi-vă acolo unde ştiţi cel mai bine activitatea: la ticketing şi protocol", a mai spus Răzvan Cuc.

Printre avioane, ar fi fost vorba despre cursele de la Iaşi, Timişoara şi Cluj, potrivit declaraţiei premierului desemnat Ludovic Orban. Acesta a mai spus că aceste curse ar fi adus la Bucureşti, pentru moţiunea de cenzură, peste 20 de parlamentari din opoziţie.

Consiliul de Administrație al TAROM a decis marți seara revocarea Mădălinei Mezei din funcția de CEO al TAROM, după ce aceasta a fost numită în funcție în luna iunie.

Mădălina Mezei a declarat că va ataca în instanţă decizia pe care o consideră ilegală şi abuzivă.

Reacția Mădălinei Mezei pentru Știrile PRO TV:

„Nu aș vrea sa intru în amănunte și nici sa fac un caz politic din asta. Aș vrea doar să confirm acest aspect și să vorbim de strategie, de obiective, nicidecum de politic.

Eu am tratat-o ca o chestiune de job, am spus că nu nu e în puterea mea și a companiei Tarom sa facă așa ceva și m-am asigurat că acele zboruri vor opera în timp.

Anumite publicații m-au întrebat de ce nu am reacționat atunci. Nu am reactionat atunci pentru că eu nu vreau să provoc un scandal, singurul meu obiecitv este ca Tarom să meargă înainte, să fie lăsată în pace.

Dumnealui nu mi-a reproșat nimic, nu avut curajul să mă sune. Am fost executată fără să știu. M-a sunat marți seara la ora 19:00 președintele CA să-mi spună că au decis să fiu demisă, după ce îmi prelungiseră mandatul cu o săptămână înainte. S-au trezit brusc că trebuie să-mi facă o evaluare a activității, o activitate de 3 luni.

Nu am avut șansa să dau strategia pe 10 ani, nu am avut nicun drept la exprimare, m-au executat.

Voi contesta decizia, pentru că este ilegală. Este abuzivă, acești membri de CA sunt pltăiți din truda Tarom, iar eu nu am să permit să vină și să asuprească oaamenii prin decizii abuzive.

Când am preluat mandatul domnul Cuc mi-a spus: „Vreau să salvez Taromul și mă bazez pe dvs”. Am avut încredere și am acționat în consecință. După care nu a mai fost așa și domnul Cuc nu a avut curajul să mă privească în ochi și să-mi spună că nu mai corespund.

Acel CA a executat un ordin. Este foarte grav. Domnul Cuc nu are limite, crede că poate să-mi minimizeze cariera de 22 ani prin batjocură. Nu mă recomandă niciun politic.”