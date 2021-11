Criză politică. Cîțu este ”dezamăgit” de Cioloș, dar a avut o ”discuție bună” cu Ciolacu

Agerpres

Președinții PNL și PSD, Florin Cîțu și Marcel Ciolacu, au transmis, vineri, că cele două partide ar putea ajunge la o înțelegere, pentru a forma o alianță care să susțină în Parlament un nou Guvern.

Cîțu și Ciolacu au participat, vineri, la un eveniment care s-a numit "Topul naţional al firmelor private din România", iar, la final, au stat de vorbă cu jurnaliștii, fiecare ... separat.

Primul care a dat detalii despre stadiul negocierilor dintre PNL și PSD-USR a fost chiar șeful liberalilor, Florin Cîțu, care a spus că discuția cu social-democrații a fost una ... ”bună”.

”A fost o discuție bună și este o discuție care pentru noi... Acum, nu putem spune că este totul este roz între PNL și PSD, dar ce pot să spun este că suntem responsabili. Am pornit pe acest drum pentru a face un Guvern. Ne uităm la cea mai bună soluție pentru PNL și pentru România, și trebuie să găsim o formulă să guvernăm în următoarea perioadă. Dar, repet, decizia, decizia pentru Partidul Național Liberal va fi luată în Partidul Național Liberal” - a spus președintele PNL.

Întrebat de jurnaliști despre posibilitatea de rotație a premierilor PNL și PSD, la 2 ani, Cîțu a recunoscut că această variantă ”este pe masă”.

Premierul interimar Florin Cîțu: ”Domnul Ciolacu, am văzut că a dat din discuția de ieri și repet și eu. Aseară nu s-a discutat aproape deloc despre portofolii sau despre funcția de premier. Da, este pe masă această variantă, dar ea bineînțeles este o variantă pusă pe masă. Repet, trebuie să mergem fiecare în partidul lui și să vedem dacă această variantă este acceptată de partid.”

Jurnalist: PNL ar putea accepta să cedeze funcția de premier PSD-ului, chiar și pentru 2 ani?

Premierul interimar Florin Cîțu: ”În acest moment, mandatul pe care l-am avut eu și echipa de negociere a fost acela de a negocia și a discuta atât cu USR, cât și cu PSD. Luăm concluzii din amândouă și mergem către partid.”

Președintele PNL este ”puțin dezmăgit” de Cioloș

Dacă de discuțiile cu liderii PSD, Cîțu este mulțumit, în schimb...el este ”puțin dezamăgit” de președintele USR Dacian Cioloș.

Jurnalist: Cu domnul Cioloș mai discutați?

Premierul interimar Florin Cîțu: ”Da, n-am înțeles, și aici sunt puțin dezamăgit, că noi am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public a domnului Cioloș, care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui PNL. Este complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci când vorbești de președintele Partidului Național Liberal ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul și discutăm și cu USR.”

Declarația la care a făcut referire Cîțu a fost făcută joi de Dacian Cioloș, într-o emisiune televizată. El a fost întrebat dacă USR ar mai accepta un Guvern cu Florin Cîţu în funcţia de premier.

”Asta e o glumă. Haideţi să terminăm cu lucrurile acestea.” - a răspuns Cioloș.

Președintele PSD: Cred că şi domnul Florin Cîţu a realizat că nu mai poate fi prim-ministrul României

Și președintele PSD Marcel Ciolacu a transmis semnale despre o posibilă alianță cu PNL.

"Am avut prima întâlnire cu domnul Florin Cîţu, preşedintele PNL. Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu, cât şi colegul meu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dinte noi ştim ce am greşit. Îmi pare rău, cu adevărat, voi aţi greşit mai mult, fiindcă aţi fost la putere. Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi, după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a domnului preşedinte Florin Cîţu. Am depăşit momentul în care am făcut socotelile de sondaje, de procente, de poziţionări. Eu consider că în acest moment de răscruce a României nu avem altă soluţie politică. Dacă vom continua războiul dintre cele două partide mari ale României la anul, în martie, vom vorbi de o nouă criză politică, vom vorbi, categoric, de alegeri anticipate şi să nu credeţi că cei care vor să stăpânească această ţară prin dezbinarea românilor se vor opri aici", a spus Ciolacu, potrivit Agerpres în timpul evenimentului "Topul Naţional al firmelor private din România", organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.

Ulterior, liderul PSD a stat de vorbă și cu jurnaliștii.

Jurnalist: Ați accepta un premier de la PNL?

Marcel Ciolacu: ”Iarăși ducem discuția într-o zonă, care cred că și domnul Florin Cîțu a realizat că nu mai poate să fie primul ministru al României.”