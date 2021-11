Discuții PNL- PSD: ”Am găsit multe lucruri care să ne unească”. Cîțu și Ciolacu ar putea fi premieri cu rândul

După ce miercuri au negociat cu liderii USR, liberalii au stat joi față în față cu cei de la PSD, de parcă războiul dintre ei n-ar fi existat niciodată.

Florin Cîțu a spus la final că a fost o discuție bună, în care au încercat să găsească lucrurile care îi unesc.

"Am plecat de la un principiu. PSD este ciuma roșie, nu Crucea Roșie", a spus ironic Marcel Ciolacu, argumentând astfel pretențiile mari cu care a intrat la negocieri.

După discuții cu cei de la PSD, la care au intrat pe ușa din spate a sălii, liberalii au făcut la final pledoaria unei posibile guvernări cu social-democrații.

Florin Cîțu, președinte PNL: ”Eu cred că am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească, de exemplu situaţia de astăzi. Avem o criză în sănătate, energie şi pentru acestea avem nevoie de o guvernare stabiliă. Dacă vom reuşi să facem acest lucru cu PSD, este OK. Românii trebuie să înțeleagă că am ajuns aici că foștii parteneri au plecat de la guvernare".

Liberalii nu sunt dispuși să cedeze funcția de premier. Este primul lucru pe care l-a cerut însă și Marcel Ciolacu. Social-democrații vor și jumătate din portofoliile de la masa guvernului.

Ciolacu: PSD este ciuma roșie, nu Crucea Roșie

Marcel Ciolacu, președinte PSD: ”Cred că suntem pe un drum corect şi dacă vom fi şi cinstiţi, şi patrioţi, acesta este drumul în care vom duce formarea unei noi majorităţi. A fost o discuție în ce privește propunerea de prim-ministru, ne menținem decizia de a merge la consultări cu o funcție de prim-ministru. Încercăm să găsim lucrurile care ne adună. PSD e ciuma roșie, nu Crucea Roșie”.

Una dintre propuneri a fost ca Florin Cîțu să conducă doi ani guvernul, iar apoi Marcel Ciolacu.

În discuțiile neoficiale pe care le-ar fi avut și cu Florin Cîțu, dar și cu șeful statului, social-democrații s-ar fi arătat dispuși să le cedeze liberalilor postul de premier.

Între timp, au discutat în interiorul partidului și ce oameni să pună pe posturile primite. Alexandru Rafila, Leonardo Badea, Gabriela Firea și Paul Stănescu sunt în cărți.

Nume de miniștri vehiculate de PSD

Alexandru Rafila – Ministerul Sănătății

Leonardo Badea – Ministerul Finanțelor

Gabriela Firea sau Marius Budăi – Ministerul Muncii

Paul Stănescu sau Vasile Dîncu – Ministerul de Interne

Potrivit unor surse politice, liberalii au avut miercuri seară o discuție cu șeful statului. Președintele nu le-ar fi spus că trebuie să facă înțelegere cu USR sau cu PSD, dar le-ar fi cerut să obțină prin negocieri o ”majoritate solidă”.

Șeful statului a anunțat în urmă cu puțin timp că le dă timp partidelor politice să formeze o majoritate.

Klaus Iohannis, președintele României: ”Voi aștepta cu consultările până când din discuțiile dintre partide se cristalizează o majoriate asumată”.

Nicolae Ciucă ar putea fi din nou premier desemnat să formeze guvernul, susțin surse politice și de la PNL și de la PSD.