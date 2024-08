Congresul PSD are loc sâmbătă. Marcel Ciolacu e unicul candidat, votat electronic

Consiliul Politic Naţional al PSD a stabilit vineri detaliile organizatorice ale Congresului şi a aprobat moţiunea cu care va candida Marcel Ciolacu pentru un nou mandat de preşedinte.

Pentru prima dată în istoria partidului, preşedintele PSD va fi votat, la Congres, electronic.

„Există acest vot electronic, există depunerea candidaturilor pe moţiuni, s-a votat şi acceptarea moţiunii domnului Marcel Ciolacu, care cuprinde şi lista nouă a celor care vor face parte din conducerea partidului. (...) Este aprobată modificarea Statutului astfel încât să existe patru noi vicepreşedinţi pe domenii de activitate care sunt acum în echipa PSD şi vor cere împreună cu domnul Marcel Ciolacu votul Congresului de mâine", a spus purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, vineri, după şedinţa Consiliul Politic Naţional, care a avut loc la Vila Lac.

Potrivit acestuia, printre vicepreşedinţii pe domenii de activitate se numără Florin Jianu şi Elisabeta Lipă. "Sunt, de asemenea, tineri care au ajuns în propunerile de vicepreşedinţi cum este domnul Şoldan de la Suceava, care a avut acel succes spectaculos", a adăugat purtătorul de cuvânt al PSD.

Marcel Ciolacu a propus ca sâmbătă, dacă vor exista candidaturi în timpul Congresului, ele să fie acceptate, a informat Romaşcanu.

Tot vineri, într-o postare pe pagina de Facebook a PSD, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, anunţa că pentru prima dată în istoria partidului votul la Congres va fi online.

''Pe 24 august, PSD îşi va alege viitoarea conducere şi va desemna candidatul la funcţia de preşedinte. Pentru prima dată în istoria partidului nostru, votul va fi unul online, numărătoarea votului va fi una electronică, iar rezultatul votului îl vom afla în câteva zeci de minute, nu în câteva ore, aşa cum s-a întâmplat în ultimii 34 de ani'', a arătat Ivan

La Congresul de sâmbătă, Marcel Ciolacu va prezenta ''Planul pentru România'' şi le va cere colegilor săi sprijinul pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din acest an.

El a anunţat săptămâna aceasta că a luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte al României. "Am decis să îmi depun candidatura la Preşedinţia României. Am luat această decizie după ce m-am consultat cu românii, cu familia mea şi cu colegii mei din partid. La Congresul de sâmbătă voi veni în faţa românilor cu Planul meu pentru România şi le voi cere colegilor mei sprijinul pentru a câştiga alegerile prezidenţiale", preciza Ciolacu, marţi, într-o postare video pe Facebook.

Liderul PSD a subliniat că se simte pregătit să-şi asume responsabilitatea de a fi preşedintele tuturor românilor.

"Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine. Sunt pregătit să-mi asum acum responsabilitatea de a fi preşedintele tuturor românilor. Am credinţa că pot contribui la viitorul ţării mele - un viitor în siguranţă şi bunăstare. Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a transmis Marcel Ciolacu.

