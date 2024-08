Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că îl va propune comisar european din partea României pe Victor Negrescu

Știrea este în curs de actualizare!

”Am mers cu un nume, el este actualul vicepreşedinte al PE, domnul Victor Negrescu. Normal că ne-am făcut şi un calendar, un deadline, eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României, acest atribut este exclusiv al primului-ministru, dar, cum este şi normal şi cum deja am vorbit cu preşedintele Nicolae Ciucă, vom avea o discuţie în următoarele zile. De asemenea, institutional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuţie şi cu preşedintele României, pentru că preşedintele este reprezentantul României în Consiliul European şi e normal să ne coordonăm acest negocieri”, a spus Marcel Ciolacu la Bruxelles.

Premierul a arătat că ”cel mai important în acest moment este de a avea o negociere foarte bună pentru România şi pentru un portofoliu cât mai relevant în cadrul Comisiei Europene”.

”Propunerea mea este domnul Victor Negrescu. Am avut discuţii cu preşedintele, de mai multe ori. A rămas că vom avea o discuţie după ce am discuţia cu doamna preşedintă. Lucru normal. Dar am avut şi cu domnul Ciucă, şi înainte de postarea dânsului şi după postarea dânsului, am avut discuţia că nu voi înainta un nume până când nu ne vom întâlni şi vom avea această discuţie şi în cadrul coaliţiei”, a mai afirmat Ciolacu.

Cine este Victor Negrescu: doctor în ştiinţe politice şi afaceri europene

Victor Negrescu a fost ales europarlamentar pe lista Alianţei Electorale PSD PNL, în urma scrutinului din 9 iunie 2024.

Victor Negrescu s-a născut la 17 august 1985, la Bucureşti, potrivit Agerpres.

A studiat la Liceul "Victor Duruy" din Paris (2001-2004). Este licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti (2008). A urmat un master de Studii internaţionale şi europene la Universitatea Pierre Mendes din Franţa (2009-2010), mastere la Academia de Studii Economice, Bucureşti, şi Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii, Paris (2010-2012).

Agerpres

Este doctor în ştiinţe politice şi afaceri europene al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011), potrivit http://gov.ro/.

A început cariera profesională în calitate de jurnalist la Radio France Internationale România (2004-2006), colaborând la publicaţiile Regard şi Le Monde diplomatique, versiunea română (2006-2008), potrivit http://negrescu.ro/.

Consilier de comunicare şi relaţii cu presa la Camera Deputaţilor din Parlamentul României (2007-2008), funcţie ocupată şi la Parlamentul European (2008-2009), consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie (2013-2014), responsabil de comunicare la Webhelp România (2013-2014) potrivit www.europarl.europa.eu.

Cadru universitar la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" (din 2009) şi la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative (din 2012), prorector al SNSPA (2018-2020).

Coordonează activitatea PES Activists România în calitate de preşedinte (din 2007). Membru în cadrul Consiliului Naţional al PSD (din 2008), vicepreşedinte şi purtător de cuvânt al Organizaţiei PSD din sectorul 3 din Bucureşti (2006-2009), vicepreşedinte al Organizaţiei PSD Alba (din 2009)

A fost ales vicepreşedinte al PSD, în cadrul Congresului extraordinar al partidului din 18 ianuarie 2015.

A devenit europarlamentar din partea PSD pentru legislatura 2014-2019, în urma scrutinului din 25 mai 2014, după ce Ecaterina Andronescu (PSD) a renunţat la mandatul său.

Membru al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, membru al Comisiei pentru bugete (BUDG), al Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea fiscală (PANA). Membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE), Comisia pentru afaceri juridice (JURI), Delegaţia pentru relaţiile cu Canada (D-CA).Vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură şi Educaţie (CULT),

La 28 iunie 2017, Victor Negrescu a fost propus ministru delegat pentru Afaceri Europene în guvernul Mihai Tudose, fiind învestit în funcţie la 29 iunie 2017.

La 15 ianuarie 2018, Mihai Tudose şi-a înaintat demisia din funcţia de prim-ministru al României, după retragerea sprijinului politic în cadrul Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD. La 16 ianuarie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că l-a desemnat premier interimar pe Mihai-Viorel Fifor, ministru al Apărării Naţionale, iar la 17 ianuarie 2018, a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru funcţia de prim-ministru.

Victor Negrescu a fost propus ministru delegat pentru Afaceri Europene în cabinetul Dăncilă la 26 ianuarie 2018, fiind învestit la 29 ianuarie 2018. La 13 noiembrie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Victor Negrescu din funcţia de ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Agerpres

La 12 aprilie 2019 a devenit consilier onorific al prim-ministrului, calitate acordată de premierul Viorica Dăncilă.

A fost ales europarlamentar pe lista PSD, în urma scrutinului din 26 mai 2019. A fost ales vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni, în octombrie 2022), potrivit www.europarl.europa.eu.

În noiembrie 2023, a fost numit prin aclamare în funcţia de chestor al Parlamentului European, pentru a o înlocui pe eurodeputata slovacă Monika Benova (neafiliată).

