Ciolacu a anunțat numele miniștrilor PSD. De ce a renunțat la funcția de premier

Liderul PSD Marcel Ciolacu a prezentat, luni seara, numele social democraților care vor ocupa funcțiile de miniștri, explicând și de ce au renunțat la funcția de premier.

"Am intrat în negocieri lăsând toate orgoliile deoparte. Toate partidele și-au propus să avem anul următor 7% din PIN pe investiții. Avem obligația să ne asigurăm că acest guvern și-a luat măsurile pentru a atrage mai mulți bani europeni. Sunt măsuri care vor stabiliza România, astfel încât să avem o perspectivă de revenire la normalitate", a spus Ciolacu.

El a explicat de ce PSD a renunțat la funcția de premier.

"Știu că veți întreba de ce nu a dat PSD premierul. Cu adevărat PSD a câștigat alegerile și era îndreptățit să facă acest lucru. Am făcut această concesie pentru că PSD a decis că măsurile pentru oameni sunt mai importante decât funcțiile trecătoare. PSD trebbuie să guverneze pentru români nu să se certe pentru funcții și pentru așa zisele ministere cu bani", a continuat el.

"Îmi doresc că și celelalte partide care formează această coaliție națională să dea dovadă de aceeași maturitate politică de care au dat dovadă colegii mei", a mai spus Ciolacu.

Ciolacu prezintă lista miniștrilor PSD

„Am să vă citesc numele pentru fiecare minister:

Ministerul Finanțelor - Adrian Câciu

Ministerul Apărării Naționale - Vasile Dîncu

Ministerul Economiei - Marius Humelnicu

Ministerul Tineretului, Familiei, Egalitate de șanse - Gabriela Firea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Sorin Grindeanu

Ministerul Agriculturii - Adrian Chesnoiu

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila

Ministerul Muncii - Marius Budăi

Ministerul Culturii - Lucian Romașcanu", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat de ce l-au ales pe Dîncu pentru MaPN, Ciolacu a spus că "Sunt ferm convins că va prezenta programul la Apărare în fața dvs. Cum am făcut structura guvernului, care au fost principiile, știm că Ardealul nu e un fief electoral la PSD, dar trebuie să fie reprezentat în acest guvern, iar decizia mai multor filiale din Ardeal a fost ca Dâncu să îi reprezinte în guvern".

Chestionat despre faptul că Olguța Vasilescu a spus că ar fi luat si banii de pe pieptul liberarilor, Ciolacu a răspuns: "Doamna Vasilescu, mai ales pentru că este o femeie nu ar fi spus acest lucru".

Ciolacu: Nu am făcut concedii cu Ciucă

Cât despre relația cu Nicolae Ciucă, liderul PSD a spus că se știu instituțional, dar că nu au făcut concedii împreună. "Nu am fost cu domnul Ciucă la vreun pahar de vin, nu am făcut concedii împreună. Cu Tudose am făcut Crăciun împreună, ca să aveți comparație".

"Cred că PSD trebuia să intre la guvernare , să stabilizăm România, cred că aceasta coaliție națională va ține cel puțin până în 2024", a mai spus Ciolacu.

“E o diferență mare între oameni politici și oameni de stat. În momente dificile e important să iei decizii grele și de aceea i-am felicitat pe colegii mei care au dat dovadă de maturitate”, a punctat Ciolacu, când a fost întrebat “Ce le transmiteți colegilor de partid care nu sunt de acord cu alianța cu PNL?”

Întrebat de ce nu face parte din guvern, să nu fie vicepremier, Ciolacu a spus: "A fost o decizie politică, luată împreună cu colegii mei. Am avut și discuții să merg în Guvern. Mâine (marți-n.red.) îmi voi depune candidatura pentru șefia Camerei Deputaților, deoarece s-a conturat o majoritate. Am înțeles că și Florin Cîțu își va depune candidatura pentru șefia Senatului".

Întrebat de ce nu a supus la vot și funcția de secretar general al Guvernului, Ciolacu a răspuns: "Fiindcă trebuie să merg cu mai multe propuneri la premier, ca să fie o compatibilitate, nu mergem pe forțări, nu mă cunoașteți destul de bine și știți acest lucru".

Ciolacu: Întotdeauna îmi doresc adversari slabi, dar parteneri puternici

Despre nemulțumirile din PNL legate de coaliție, Ciolacu a spus "Să avem un guvern al României joi, sp guverneze bine și sunt ferm convins că toate nemulțumirile se vor închide foarte repede. Sunt ferm convins că dacă va fi o guvernare pe măsura așteptărilor românilor, aceste nemulțumiri se vor închide. Eu întotdeauna îmi doresc adversari slabi, dar parteneri puternici. Sperăm că va intra într-o logică democrativă. Totul va ține de prestația acestui guvern".

Cât despre înființarea unui minister al Familiei, ce ar urma să fie condus de Firea, Ciolacu a spus că Firea va explica cu ce se va ocupa acest minister. "Mă bucur că va exista acest minister. Una dintre cele mai mari probleme ale României este demografia. Dacă nu reușim să avem servicii de calitate pentru cei care isi doresc o familie, sa nu ne așteptăm să crească democrafia. Vor fi programe în acest sens".